Khánh kiệt ở tuổi 20

Hàn QuốcVay nặng lãi để đầu tư vào cổ phiếu, tiền ảo hay bất động sản khiến nhiều người trong độ tuổi 20-30 phải nộp đơn bảo hộ phá sản.

Nửa đầu năm, Hàn Quốc ghi nhận 245 vụ phá sản cá nhân. Con số này tăng vọt lên 322 và 315 vụ vào tháng 7 và tháng 8 vừa qua, chiếm 19,6% tổng số hồ sơ bảo hộ phá sản.

Theo thống kê của tòa án phá sản Seoul, cứ 5 người nộp đơn xin phá sản sẽ có một người ở độ tuổi 20, hoặc tăng thêm 1-2 người nếu tính thêm độ tuổi 30. Năm 2020, người dưới 30 tuổi tuyên bố phá sản chỉ chiếm 10% nhưng nay tăng gấp đôi sau một năm rưỡi.

Nguyên nhân chính được cho là do xu hướng vay nợ để mua cổ phiếu hoặc tiền ảo của nhóm người trẻ. Các luật sư phá sản đang báo cáo số lượng thanh niên Hàn Quốc bị cuốn vào cơn sốt Bitcoin tăng mạnh. "Tôi từng là một người làm công ăn lương chăm chỉ, nhưng đang mang nợ nần chồng chất khi các khoản đầu tư bốc hơi", một nhân viên văn phòng ở độ tuổi 30 đã vay 25 triệu won trong thẻ tín dụng để đầu tư vào tiền điện tử.

"Hầu hết những người ở độ tuổi 20 bị phá sản trong năm ngoái đều liên quan đến vỡ nợ thẻ tín dụng, nhưng gần đây khoảng một nửa trong số họ đã mất cả tiền điện tử", Lee Seo-young tại công ty luật A-Part nói.

Vay tín chấp với lãi suất cao để đầu tư vào những lĩnh vực nhiều rủi ro như cổ phiếu, tiền ảo... khiến người trẻ Hàn Quốc lâm cảnh nợ nần, mất khả năng thanh toán. Ảnh minh họa: Maeil Business Korea

Nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Khi giá căn hộ tăng vọt vào năm ngoái, nhiều người trẻ vội vàng vay các khoản khổng lồ để mua nhà vì sợ thị trường sẽ cao hơn nữa. Nhưng lãi suất vay tăng vọt trong khi giá trị bất động sản lại giảm, khiến nhiều chủ sở hữu nhà rơi vào thế khó.

Theo Ủy ban dịch vụ tài chính, số nợ của những người ở độ tuổi 20-30 trong 10 công ty môi giới bất động sản đã tăng từ 1,9 nghìn tỷ won vào cuối tháng 6/2020 lên 3,6 nghìn tỷ won sau một năm. Điều này đồng nghĩa số thanh niên vay tiền tăng gần gấp đôi trong năm qua. Họ cũng là nhóm chiếm 55% tổng số các nhà đầu tư tiền điện tử.

Giáo sư Oh Jung-keun của Đại học Konkuk nhận định, do không sở hữu nhiều tài sản, người trẻ có xu hướng đầu tư rủi ro cao với hy vọng nhanh đổi đời. "Sự gia tăng số lượng thanh niên nộp đơn xin bảo hộ phá sản cho thấy nhiều người đã rơi vào cảnh nợ nần do vay nặng lãi để đầu tư", ông Oh nói và cho biết ngày càng có nhiều người vay ít nhất hai nguồn khác nhau.

Thống kê của Dịch vụ Giám sát Tài chính cho biết, đến nửa đầu năm nay có gần 400.000 người vay tiền từ nhiều bên, tăng hơn 30% so với cuối năm 2019 và được xác định là mức tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Cuối tháng 4, Viện Tài chính Hàn Quốc cho biết những người dưới 30 tuổi vay nhiều hơn một nguồn đã nợ tổng cộng 158.000 tỷ won, tăng 33% so với năm 2017. Những người này được xếp vào nhóm có khả năng vỡ nợ cao.

Park Hyun-keun, đến từ Hiệp hội Luật sư phá sản Hàn Quốc cho biết khi lãi suất vay dự kiến tiếp tục tăng ở thời điểm hiện tại nhưng tiền điện tử và cổ phiếu liên tục mất giá. "Điều này có nghĩa điều kiện tài chính của các nhà đầu tư ngày càng xấu đi. Ai cũng có thể thấy số người trẻ tìm đến Tòa án Phá sản Seoul sẽ còn nhiều thêm", ông Park nói.

Minh Phương (Theo Chosun)