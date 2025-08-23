Khánh Huyền gây chú ý với vai đại gia

Diễn viên Khánh Huyền hóa thân nữ doanh nhân quyền lực nhưng tính cách khó ưa trong phim ''Gió ngang khoảng trời xanh''.

Khánh Huyền vào vai Lý - phó chủ tịch hội đồng một trường quốc tế, xuất hiện từ tập ba của phim. Nhân vật có vẻ ngoài quý phái, là người kênh kiệu, luôn xem mình là trung tâm. Bà là sếp của Hoàng Lam (Quỳnh Kool), cũng là người mà Mỹ Anh (Phương Oanh) tìm cách tiếp cận để nhờ cậy chuyện học cho con trai. Trong tập sáu lên sóng hôm 20/8, biết được nguyện vọng của Mỹ Anh, bà Lý đưa điều kiện muốn thực hiện một phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp của bản thân để phát trên truyền hình.

Khánh Huyền trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' Khánh Huyền trong trích đoạn tập 6. Video: VTV Go

Trên TikTok, nhiều khán giả nhận định nghệ sĩ diễn tròn vai, thể hiện được nét sang chảnh, vẻ khó ưa của bà Lý. Một số người xem khen chất giọng Khánh Huyền truyền cảm, lột tả rõ các trạng thái cảm xúc của nhân vật.

Khánh Huyền sống và công tác ở TP HCM từ năm 2007. Giai đoạn này, chị muốn làm việc tại Hà Nội nhiều hơn để gần gũi, chăm sóc mẹ. Diễn viên cho biết khi có lời mời của êkíp, chị băn khoăn về việc nhận vai, bởi hình tượng bà Lý trái với bản thân ngoài đời.

Tái xuất một dự án của VFC sau gần 20 năm, Khánh Huyền mong muốn thể hiện một nhân vật chiếm được cảm tình khán giả hơn, song chị được đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh động viên thử sức. ''Việc thể hiện nét khó chịu của bà Lý là sự cố gắng của tôi, cũng như một thử thách với tôi trong nghề diễn'', chị nói.

Xác định Lý không phải vai diễn dễ được khán giả thích, Khánh Huyền sớm chuẩn bị tâm lý đối diện phản ứng của người xem. Tuy nhiên, chị nhận định công chúng hiện đã tách biệt rõ ràng nhân vật và diễn viên. ''Ngày xưa những nghệ sĩ đóng vai không dễ mến, ra đường thường bị mắng chửi rất ghê, nhưng tôi thấy khán giả bây giờ công tâm hơn'', diễn viên cho hay.

Quá trình làm phim, Khánh Huyền phải liên tục di chuyển giữa hai nơi. Do cách quay cuốn chiếu, mỗi khi xong các phân đoạn của mình, diễn viên thường trở lại TP HCM để sắp xếp công việc, sau đó bay ra Hà Nội nếu có lịch quay tiếp theo. Ngoài vấn đề đi lại, chị không gặp khó khăn khi làm việc với êkíp.

Tạo hình của Khánh Huyền trong phim. Ảnh: VFC

Diễn viên Khánh Huyền, 54 tuổi, tốt nghiệp lớp Diễn viên khóa đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ năm 1990. Chị từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ phía Bắc đầu thập niên 2000, được công chúng yêu mến qua các phim Nụ tầm xuân, Ngọt ngào và man trá, Người thổi tù và hàng tổng. Thời điểm sự nghiệp đang phát triển, Khánh Huyền chuyển vào TP HCM, tiếp tục nghề diễn và làm MC.

Gió ngang khoảng trời xanh do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, được chuyển thể tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc - 30 chưa phải là hết. Phim khai thác câu chuyện đi tìm hạnh phúc của Mỹ Anh, Hoàng Lam, Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đối diện một thử thách riêng trong cuộc sống, hôn nhân.

Phương Linh