Khánh Hòa thu hút thêm dự án công nghiệp phụ trợ

Kế hoạch đầu tư nhà máy vải kỹ thuật cao tại khu công nghiệp Du Long nối dài chuỗi dự án dệt may, năng lượng, góp phần mở rộng hệ sinh thái sản xuất của Khánh Hòa.

Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận tín hiệu mới trong thu hút đầu tư công nghiệp khi Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh vừa làm việc với một tập đoàn dệt may đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc) về kế hoạch triển khai dự án sản xuất vải kỹ thuật cao.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về quy mô, định hướng công nghệ, điều kiện hạ tầng kỹ thuật cũng như các thủ tục pháp lý liên quan. Theo đề xuất ban đầu, doanh nghiệp dự kiến xây dựng chuỗi sản xuất tích hợp từ sợi, dệt, nhuộm hoàn tất đến may mặc, hướng đến tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Các dự án được chấp thuận đầu tư trong năm 2024-2025 tại khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) dần đi vào hoạt động. Ảnh: Khu công nghiệp Du Long

Phương án đang nghiên cứu đặt tại Khu công nghiệp Du Long với tổng vốn gần 937 tỷ đồng (khoảng 35,7 triệu USD), diện tích 3,3 ha, công suất khoảng 3.500 tấn sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường xuất khẩu. Dây chuyền sản xuất được thiết kế khép kín, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Nếu hoàn tất thủ tục, dự án dự kiến vận hành thương mại năm 2027, tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khu công nghiệp Du Long trở thành điểm tập trung các dự án dệt may và công nghiệp hỗ trợ những năm gần đây. Hoạt động thu hút đầu tư đã đưa tổng vốn đăng ký tại khu công nghiệp lên gần 4.300 tỷ đồng trong ba năm qua, từng bước hình thành chuỗi cung ứng ngành.

Một số dự án đã đi vào vận hành, tạo nền tảng cho hệ sinh thái sản xuất. Dự án Dệt - Nhuộm Ninh Thuận của Tập đoàn Suedolle (Đức) hoạt động ổn định từ tháng 3/2025. Dự án sản xuất vải lông nhân tạo của Công ty TNHH DM Textile đang hoàn thiện nhà xưởng, chuẩn bị đưa vào khai thác.

Nhà máy Dự án Dệt Nhuộm Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 638 tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Ảnh: Khu công nghiệp Du Long

Trong tháng 11/2025, Khu công nghiệp Du Long tiếp tục được chấp thuận hai dự án mới gồm nhà máy sản xuất vải Spandex Derun của Công ty TNHH Derun Industrial Việt Nam với tổng vốn 681 tỷ đồng và nhà máy may Billiongain thuộc Tập đoàn Sumec (Trung Quốc), chuyên sản xuất áo khoác xuất khẩu. Theo kế hoạch, các dự án sẽ triển khai và vận hành thương mại từ quý IV/2026.

Bên cạnh lĩnh vực dệt may, khu công nghiệp này còn thu hút dự án Trạm cấp và chiết nạp khí trung tâm của Công ty CP Khí Stavian Gas Khánh Hòa. Trạm LNG có khả năng cung cấp khí qua hệ thống đường ống trực tiếp đến nhà máy, góp phần bổ sung hạ tầng năng lượng cho hoạt động sản xuất.

Việc gia tăng các dự án tại những khu công nghiệp hiện hữu diễn ra song song với chiến lược mở rộng không gian phát triển. Cuối năm 2025, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Ninh Xuân 1 do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 4.631 tỷ đồng, quy mô gần 496 ha, triển khai tại xã Tân Định và Tây Ninh Hòa, thời hạn hoạt động 70 năm.

Ở quy mô toàn tỉnh, năm 2025, Khánh Hòa thu hút 80 dự án mới với tổng vốn đăng ký khoảng 495.300 tỷ đồng, tăng gấp đôi về số lượng so với năm trước. Quy mô vốn bình quân đạt 6.200 tỷ đồng mỗi dự án, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các dự án có giá trị đầu tư lớn và hàm lượng công nghệ cao.

Để duy trì đà tăng trưởng và hướng tới mục tiêu GRDP 10-11% vào năm nay, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tập trung cải cách thủ tục cho nhà đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo hướng xanh và xây dựng hệ sinh thái cung ứng - logistics, qua đó tiếp tục mở rộng mạng lưới sản xuất tại Khánh Hòa và khu vực lân cận.

(Nguồn: Khu công nghiệp Du Long)