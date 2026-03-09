Khánh Hòa tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch

Khánh Hòa yêu cầu tăng kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh căn hộ, biệt thự du lịch nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp hoạt động không phép hoặc sử dụng sai mục đích.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại căn hộ du lịch và biệt thự du lịch trên địa bàn.

Theo đó, UBND các xã, phường và đặc khu phải tăng cường quản lý tại địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch không đúng quy định, bao gồm trường hợp hoạt động không phép hoặc sử dụng công trình sai mục đích.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng. Hàng năm, các địa phương phải rà soát, thống kê các dự án có khu phức hợp căn hộ đã được cấp phép xây dựng trên địa bàn, qua đó chấn chỉnh và yêu cầu chủ đầu tư quản lý, khai thác, kinh doanh đúng công năng công trình đã được cấp phép.

Thị trường bất động sản tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin, ứng dụng công nghệ để kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm thống nhất thông tin về tình trạng pháp lý, điều kiện kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở kinh doanh căn hộ, biệt thự du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa làm cơ quan đầu mối, chủ trì và đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Khánh Hòa là một trong những trung tâm phát triển bất động sản nghỉ dưỡng lớn của Việt Nam, với nhiều dự án căn hộ du lịch và biệt thự ven biển được triển khai mạnh trước năm 2020. Những năm gần đây, phân khúc này trầm lắng do thanh khoản giảm và vướng mắc pháp lý, dù bắt đầu có dấu hiệu cải thiện từ 2024 khi du lịch phục hồi.

Năm 2025, tỉnh đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,4% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16,8%. Khánh Hòa đặt mục tiêu đến 2030 đón 33 triệu lượt khách lưu trú, đạt khoảng 100.000 phòng và doanh thu du lịch 9 tỷ USD, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế - thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Phương Uyên