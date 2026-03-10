Khánh Hòa sắp có thêm hơn 1.340 căn hộ ven biển

Dự án Welltone Luxury Residence tại Nha Trang dự kiến cung cấp hơn 1.340 căn hộ ven biển, nằm trên trục đường Trần Phú.

Tổ hợp căn hộ kết hợp trung tâm thương mại - dịch vụ nằm trên khu đất hơn 11.000 m2, do Công ty Cổ phần Đầu tư VHR làm chủ đầu tư, Netland là đơn vị phát triển dự án, Central thi công và PVcomBank tài trợ vốn.

Phối cảnh các tháp căn hộ ven biển. Ảnh: Welltone Luxury Residence

Công trình gồm ba tòa tháp cao 25-28 tầng, nằm tại giao điểm đường Xóm Cồn và trục ven biển Trần Phú, khu vực tập trung nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ và lưu trú của Nha Trang. Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận các khu du lịch, bãi biển và trung tâm thương mại. Bên cạnh lợi thế vị trí, dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ, từ studio, 1-3 phòng ngủ đến penthouse với pháp lý sử dụng lâu dài.

Với vị trí tại mũi vịnh Nha Trang, Welltone Luxury Residence sở hữu tầm nhìn panorama hướng ra nhiều lớp cảnh quan đặc trưng của đô thị biển. Sự kết hợp giữa yếu tố mặt nước, thiên nhiên và nhịp sống thành phố tạo môi trường sống thoáng đãng, góp phần mang lại trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên.

Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại dự án. Ảnh: Welltone Luxury Residence

Ngoài ra, tổ hợp được định hướng phát triển theo mô hình wellness home (nhà ở chú trọng yếu tố sức khỏe) nhằm tạo môi trường sống cân bằng giữa thân - tâm - trí. Không gian sống tích hợp hệ tiện ích phục vụ sinh hoạt, thư giãn và chăm sóc thể chất cho cư dân, trong đó có 1.800 m2 phố đi bộ trên không; 2.000 m2 công viên; 1.200 m2 hồ bơi tràn vô cực; 12.000 m2 thương mại dịch vụ và 6.000 m2 tiện ích đặc quyền.

Đại diện chủ đầu tư cho biết Welltone Luxury Residence hướng đến cộng đồng cư dân theo đuổi lối sống chú trọng sức khỏe, với hệ tiện ích và không gian sinh hoạt khuyến khích các hoạt động vận động, thư giãn và kết nối tại trung tâm Nha Trang.

Sự kiện kickoff thu hút hơn 1.000 người tham dự. Ảnh: Welltone Luxury Residence

Ngày 10/3, chủ đầu tư VHR phối hợp với đơn vị phát triển dự án Netland tổ chức lễ ra quân tại Nha Trang, đánh dấu giai đoạn khởi động kế hoạch giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Chương trình quy tụ hơn 1.000 nhân sự kinh doanh đến từ 16 đơn vị phân phối trên toàn quốc.

Sự kiện được tổ chức với chủ đề "Dòng chảy wellness giữa mũi vịnh thượng lưu", giới thiệu định hướng phát triển của Welltone Luxury Residence. Theo đó, wellness trở thành yếu tố xuyên suốt trong quy hoạch, thiết kế, tiện ích và cộng đồng cư dân.

Ông Lê Tiến Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Netland - đơn vị phát triển dự án - cho biết, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028 với mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng và tài sản giá trị cho khách hàng.

Song Anh