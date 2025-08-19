Khánh Hòa sắp có thêm 1.350 căn nhà ở xã hội

Tập đoàn Hoàng Quân cùng Công ty bất động sản Sao Biển khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện diễn ra sáng 19/8, nằm trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời nằm trong nhóm 80 dự án trọng điểm của Chính phủ được khởi công đồng loạt trên cả nước. Dự án này cũng là một trong bốn công trình điểm của tỉnh Khánh Hòa.

Dự án nhà ở xã hội Thành Hải được xây dựng trên diện tích hơn 19.150 m2, gồm bốn block chung cư cao 15 tầng với tổng cộng 1.352 căn hộ, diện tích từ 30-70 m2. Tổng vốn đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng, giải quyết nhu cầu nhà ở cho 5.408 người dân tại địa phương. Dự án do Công ty TNHH bất động sản Sao Biển làm chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành dự kiến vào quý II/2027.

Đây là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu tại tỉnh Khánh Hòa, được quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, chuẩn ESG kết hợp yếu tố công nghệ, nằm trong chương trình phát triển một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải. Ảnh: HQC Group

Bên cạnh dự án nhà ở xã hội trên, Khánh Hòa cũng chính thức khởi công 3 dự án bất động sản trọng điểm khác là khu đô thị hỗn hợp Nha Trang (tại phường Nam Nha Trang) quy mô gần 227 ha với tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng của Tập đoàn Sun Group; Dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng quy mô hơn 287 ha, vốn đầu tư 1.807 tỷ đồng và dự án cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại phường Nam Nha Trang, diện tích hơn 2 ha, vốn đầu tư 294 tỷ đồng.

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa tăng tốc triển khai đề án một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa phải xây dựng ít nhất 7.800 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, với 3.364 căn trên 3.400 căn được xây dựng. Giai đoạn 2025-2030, Khánh Hòa cần hoàn thành hơn 4.400 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành chỉ tiêu, các năm tiếp theo, tỉnh này cần hoàn thành từ 650-680 căn mỗi năm.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Năm 2024, tỉnh đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 51.000 tỷ đồng. Theo số liệu của Sở Xây dựng, hơn 27.200 giao dịch bất động sản với tổng giá trị gần 46.700 tỷ đồng diễn ra tại Khánh Hòa trong 2024, tăng 36% so với năm trước.

Phương Uyên