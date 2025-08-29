Khánh Hòa sắp có đêm nhạc mừng 80 năm Quốc khánh tại CaraWorld

Chương trình nghệ thuật "Tôi yêu Việt Nam", diễn ra lúc 17h ngày 31/8 tại công viên biển CaraBeach, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kết nối truyền thống và hiện đại bằng âm nhạc.

KN Cam Ranh cho biết, đêm nhạc là một trong những hoạt động nghệ thuật tiêu biểu hưởng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) do đơn vị và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức. Không khí chuẩn bị đang dần sôi động tại CaraWorld khi sân khấu ngoài trời ven biển đang được gấp rút hoàn thiện để đón khán giả. Không khí chờ đón sự kiện đang lan tỏa trong cộng đồng cư dân và du khách tại khu vực.

Poster quảng bá đêm nhạc diễn ra vào ngày 31/8. Ảnh: KN Cam Ranh

Tại công viên biển CaraBeach, sân khấu ngoài trời được bố trí ven biển Bãi Dài, mang đến không gian biểu diễn mở, kết nối giữa thiên nhiên và âm nhạc. Đơn vị tổ chức cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị đều được triển khai kỹ lưỡng. Kịch bản, lựa chọn tiết mục đến hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng đều được đầu tư để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Tùng Dương, Mỹ Linh và Võ Hạ Trâm, đại diện cho dòng nhạc dân tộc và trữ tình.

Một điểm nhấn khác là tiết mục "Khánh Hòa - Kỷ nguyên mới" do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa biểu diễn. Tác phẩm thể hiện hình ảnh địa phương giàu bản sắc, đang hướng tới sự phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Đại diện ban tổ chức cho biết, lựa chọn CaraWorld làm địa điểm tổ chức cũng mang nhiều ý nghĩa. Với vị trí hướng biển, quy hoạch đồng bộ và định hướng phát triển không gian sống gắn kết cộng đồng, nơi đây ngày càng trở thành biểu tượng mới của Bắc Cam Ranh.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, dịp này cũng đánh dấu lễ khai trương tổ hợp tiện ích ven biển bao gồm: nhà hàng Á chuyên ẩm thực Việt và hải sản; nhà hàng Âu phong cách Ý quy mô 500 m2 kết hợp cà phê, tầm nhìn biển. Bên cạnh đó còn có siêu thị Cara Mart 1.000 m2 phục vụ nhu cầu mua sắm cho du khách.

Tổ hợp tiện ích bên biển dự kiến sẽ khai trương vào ngày 31/8. Ảnh: KN Cam Ranh

Thông tin về đêm nhạc đã lan tỏa trên mạng xã hội, tại sân bay quốc tế Cam Ranh và khắp khu vực Bắc Cam Ranh, tạo nên bầu không khí sôi động. Đối với nhiều người dân địa phương, đây là lần đầu tiên họ được chào đón chương trình nghệ thuật quy mô lớn, vào cửa tự do, ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Ban tổ chức cũng khuyến khích người tham dự mặc trang phục cờ đỏ sao vàng nhằm cùng nhau tạo nên bức tranh đoàn kết, cổ vũ tinh thần dân tộc giữa không gian biển trời Khánh Hòa.

Hoàng Đan