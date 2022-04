Khánh Hoà, Ninh Thuận có tân Giám đốc công an

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an Ninh Thuận làm Giám đốc Công an Khánh Hòa; đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Phó cục An ninh đối ngoại giữ chức Giám đốc Công an Ninh Thuận.

Thứ trưởng Lương Tam Quang (phải) tặng hoa cho đại tá Nguyễn Thế Hùng, tân Giám đốc Công an Khánh Hoà. Ảnh: Công an Ninh Thuận Quyết định điều động và bổ nhiệm được thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, trao cho hai tân giám đốc tại Công an tỉnh Ninh Thuận, ngày 30/4. Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định cho đại tá Huỳnh Tấn Hạnh. Ảnh: Công an Ninh Thuận Đại tá Hùng, 53 tuổi, quê Hải Lăng, Quảng Trị, thay đại tá Đào Xuân Lân, được điều về Bộ Công an nhận nhiệm vụ mới; tân Giám đốc Công an Ninh Thuận, 46 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Bùi Toàn