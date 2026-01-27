Khánh Hòa duyệt quy hoạch khu đô thị du lịch 4.200 ha phía Nam Hòn Hèo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt quy hoạch khu đô thị, dịch vụ, du lịch phía Nam Hòn Hèo (phân khu A4), quy mô hơn 4.200 ha.

Theo đồ án được duyệt, phân khu A4 thuộc điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa đến năm 2040, có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 4.200 ha, trong đó phần mặt biển chiếm hơn 907 ha. Khu vực quy hoạch nằm trên một phần phường Hòa Thắng, phường Đông Ninh Hòa và cụm đảo Hòn Thị thuộc xã Nam Ninh Hòa.

Về ranh giới, khu vực này phía Bắc giáp núi Hòn Bà Dú, phía Tây giáp phường Hòa Thắng và đầm Nha Phu, phía Nam và phía Đông giáp biển. Với địa thế bán đảo ba mặt giáp biển, khu vực được đánh giá có lợi thế lớn để phát triển đô thị du lịch sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên.

Thị trường bất động sản tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Việt Quốc

Phân khu A4 được định hướng là khu đô thị dịch vụ tổng hợp, đồng thời là trung tâm đô thị mới ven đầm Nha Phu, tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng quy mô quốc gia và quốc tế, kết hợp các dịch vụ công cộng hiện đại và khu đô thị ven biển.

Theo lộ trình, đến năm 2030, diện tích đất xây dựng dự kiến khoảng 1.051 ha; đến năm 2040, diện tích này tăng lên gần 1.270 ha, gắn với mở rộng không gian đô thị và các hoạt động dịch vụ, du lịch. Cấu trúc phát triển được tổ chức theo hướng lấy không gian mặt nước đầm Nha Phu làm trung tâm liên kết, hình thành các quảng trường biển, tuyến phố thương mại và các hoạt động du lịch, dịch vụ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc phê duyệt quy hoạch phân khu A4 là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch, qua đó tạo động lực phát triển mới cho thị xã Ninh Hòa và chia sẻ áp lực với khu vực trung tâm Nha Trang.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Năm ngoái, tỉnh đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 51.000 tỷ đồng. Riêng Hòn Hèo hay còn gọi là bán đảo Hòn Hèo là một trong những khu vực có địa thế rất đặc biệt với ba mặt giáp biển, gồm vịnh Nha Phu, vịnh Vân Phong và biển Đông. Hòn Hèo nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 20-50 km tùy đường di chuyển, được xem là ranh giới tự nhiên tách biệt giữa thành phố biển sôi động và vùng núi rừng phía Bắc.

Phương Uyên