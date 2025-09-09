Khánh Hòa duyệt quy hoạch 239 ha tái định cư tại Cam Lâm và Cam Ranh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư Cam Lâm và Cam Ranh, tổng diện tích 239 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 25.000 người.

Dự án gồm bốn khu tái định cư. Trong đó, khu số 1 có quy mô lớn nhất, rộng 142,9 ha tại xã Cam Lâm, giáp núi Cù Hin và Khu đô thị Golden Bay. Khu số 2 rộng 40,3 ha gần đường Nguyễn Tất Thành và Công viên du lịch sinh thái Bãi Dài. Khu số 3 có 39,5 ha thuộc phường Bắc Cam Ranh, tiếp giáp Quốc lộ 1 và khu giáo dục. Khu số 4 diện tích 16,4 ha, cũng ở Bắc Cam Ranh, giáp khu dân cư hiện hữu và công trình dịch vụ công cộng.

Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị ven biển Cam Lâm và Cam Ranh, đồng thời tạo lập quỹ đất ở ổn định, hạ tầng đồng bộ để phục vụ tái định cư cho người dân. Dự án cũng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đô thị đã được phê duyệt trước đó, với hệ thống hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, trường học, y tế, công viên cây xanh... hoàn chỉnh.

Phối cảnh tổng thể khu tái định cư Cam Lâm và Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: ĐTM

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, tuân thủ đúng chỉ tiêu quy hoạch, công khai minh bạch, tránh thất thoát tài nguyên và đảm bảo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) công bố vào tháng 4, khu tái định cư phường Cam Lâm và Cam Ranh do Công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, có tổng vốn khoảng 18.345 tỷ đồng, gồm chi phí bồi thường, tái định cư hơn 1.200 tỷ.

Con số này tăng khoảng 6,7 lần so với tổng vốn đầu tư dự kiến do UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt là 2.700 tỷ đồng tại quyết định chủ trương đầu tư hồi tháng 3/2024. Dự án hoạt động 50 năm, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 1/2030. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng yêu cầu tái định cư, ổn định đời sống người dân, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Năm 2024, tỉnh đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 51.000 tỷ đồng. Theo số liệu của Sở Xây dựng, năm ngoái tỉnh ghi nhận hơn 27.200 giao dịch bất động sản, gần 46.700 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước.

Phương Uyên