Khánh Hòa dùng khoa học công nghệ làm 'đòn bẩy' kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định khoa học công nghệ phải là "đòn bẩy", động lực chính.

Thông tin được người đứng đầu Tỉnh ủy nêu tại Hội thảo cấp quốc gia về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức ngày 5/1.

Hội thảo có chủ đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội thảo sáng 5/1. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, sau hợp nhất địa phương có nhiều yếu tố thuận lợi như nằm ở vị trí trung tâm của các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ, đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam (trên 500 km); có hàng trăm hòn đảo và vịnh biển đẹp; nhiều cảng biển lớn và sân bay.

Năm 2022, Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 09 xác định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là cực tăng trưởng cao của khu vực và cả nước; là trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Mới đây, Chính phủ quyết định phê duyệt Khánh Hòa là Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng của khu vực phía nam; quy hoạch phát triển điện VII, điện VIII tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035 với công suất 26.000 MW.

Theo người đứng đầu Tỉnh ủy, Khánh Hòa đứng trước "thời kỳ vàng" với những tiềm năng và cơ hội "nổi trội chưa từng có". Tuy nhiên, nếu không kịp thời nắm bắt, định hướng dẫn dắt đúng đắn thì cơ hội cũng sẽ qua đi. Vì vậy cần phải có đột phá về tư duy, cơ chế, chính sách và năng lực thực thi.

Ông Thành cho biết tỉnh nhận thức nếu như Nghị quyết 09 xác lập mục tiêu định vị cho Khánh Hòa đến năm 2030, thì Nghị quyết 57 chính là cẩm nang mở đường, dẫn dắt để Khánh Hòa đột phá phát triển. Trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải là động lực chính, là "đòn bẩy" quyết định sự bứt phá phát triển kinh tế xã hội, sớm hiện thực hóa thành công các mục tiêu của tỉnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cho hay, sau một năm thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng như các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 tăng gấp ba lần so với các năm trước; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) cấp tỉnh xếp hạng 9/34 tỉnh, thành phố; tỉnh đầu tiên nghiên cứu và triển khai đồng bộ hệ thống vị trí việc làm, bộ công cụ phần mềm chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng các cơ quan đơn vị và cán bộ công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị tỉnh...

Mặc dù kết quả triển khai Nghị quyết 57 tại tỉnh Khánh Hòa đã có những kết quả bước đầu, song ông Thành nhìn nhận tỉnh chưa có đột phá khai thác tối đa tiềm năng, kích hoạt mạnh mẽ các chỉ số về kinh tế - xã hội, nhất là tiệm cận các mục tiêu Nghị quyết 09 của Bộ chính trị. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ cao trong các ngành kinh tế biển còn khiêm tốn. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương vẫn đang ở giai đoạn định hình. Sự kết nối giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ. "Đề nghị các nhà khoa học và chuyên gia tập trung thảo luận, hiến kế, gợi mở để Khánh Hòa sớm đạt được mục tiêu quan trọng nhất", ông Thành nói.

Theo ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban chính sách và chiến lược Trung ương, năm 2026 là năm mở đầu cho kế hoạch 5 năm 2026-2030. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 100 năm. Cụ thể, đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng), Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

Ông Phạm Đại Dương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bùi Toàn

Theo ông, để đạt được mục tiêu trên, cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng phải quyết tâm đạt mức tăng trưởng "hai con số" trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo. Cần thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi chiến lược: Chuyển đổi số để kiến tạo nền hành chính thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số...

Ông đặt câu hỏi Khánh Hòa sẽ cần làm gì để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026? Đâu là giải pháp để Khánh Hòa đạt tốc độ tăng trưởng "hai con số" (11-12%); năng suất lao động tăng 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 14%/năm? Và cần giải pháp đột phá nào để đến năm 2030, kinh tế số chiếm 35% GRDP của tỉnh...

Tại hội thảo, các chuyên gia cùng phân tích, đánh giá thực trạng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa thời gian qua ở nhiều lĩnh vực; đề xuất các giải pháp, kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Bùi Toàn