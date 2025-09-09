Khánh Hòa đề xuất hai vị trí tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất hai vị trí mới dự kiến xây dựng khu tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, sau khi địa điểm cũ không đáp ứng yêu cầu an toàn.

Trước đó, khu tái định cư được quy hoạch tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, diện tích 54 ha. Tuy nhiên, một phần dự án nằm trong phạm vi 1 km tính từ hàng rào nhà máy, khu vực Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là cấm dân cư. Bộ cũng khuyến cáo khu vực trong bán kính 3-5 km (vùng bảo vệ khẩn cấp - PAZ) chỉ nên để dân số phát triển tự nhiên, hạn chế trường học, bệnh viện và khu vui chơi đông người để đảm bảo ứng phó khi xảy ra sự cố.

Từ yêu cầu này, trong buổi làm việc mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khảo sát và đề xuất hai vị trí nằm ngoài phạm vi PAZ. Vị trí thứ nhất tại thôn Thanh Hải, xã Vĩnh Hải, cách tâm lò phản ứng 6,8 km, diện tích hơn 83 ha với 1.124 lô đất. Vị trí thứ hai tại thôn Nhơn Hải, cách tâm lò phản ứng 8 km, diện tích hơn 76 ha với 1.415 lô đất.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh Khánh Hòa

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh việc xây dựng khu tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là nhiệm vụ cấp bách, nhằm di dời người dân trong vùng dự án và kịp tiến độ giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông cho rằng địa điểm tái định cư cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, sinh kế, môi trường và văn hóa để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Khu tái định cư mới cần được quy hoạch rõ về hạ tầng, giao thông kết nối, có đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất nông nghiệp để đảm bảo sinh kế cho người dân. Ông đề nghị các sở, ngành tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích thay đổi địa điểm, tạo sự đồng thuận trong quá trình di dời.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 11/ 2009. Sau đó, dự án đã bị tạm dừng năm 2016 và được cho phép tiếp tục triển khai từ tháng 11/2024. Dự án gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và 2 với tổng công suất 4.600 MW. Nhà máy số 1 đặt tại xã Phước Dinh (Ninh Thuận cũ), còn nhà máy số 2 đặt tại xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa). Tổng cộng khoảng 1.153 hộ dân phải di dời để nhường đất cho dự án. Bộ Chính trị mới đây đã yêu cầu sớm triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 với các đối tác phù hợp, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

