Khánh Hòa đấu giá đất đảo Hòn Tre khởi điểm hơn 2.000 tỷ đồng

Khánh Hòa sẽ đấu giá đất làm Khu phức hợp Mũi Cỏ - Bãi Rạn tại đảo Hòn Tre với mức khởi điểm từ 2.100 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt mức khởi điểm khu đấu giá đất thực hiện Khu phức hợp Mũi Cỏ - Bãi Rạn tại đảo Hòn Tre, phường Nha Trang.

Giá đất cụ thể để địa phương xác định mức khởi điểm với 17,4 ha đất ở đô thị (xây biệt thự) là 7,7 triệu đồng mỗi m2. Còn đất thương mại dịch vụ hơn 21,3 ha là 3,7 triệu đồng một m2. Giá đất cụ thể là một trong những căn cứ quan trọng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án.

Như vậy, mức khởi điểm cả khu đấu giá hơn 2.100 tỷ đồng, đã bao gồm tiền thuê đất một năm với diện tích 48 ha (loại đất thuê trả tiền hàng năm).

Cùng ngày, UBND tỉnh cũng duyệt mức khởi điểm khu đấu giá đất triển khai Khu phức hợp Vũng Ngán tại đảo Hòn Tre, phường Nha Trang.

Giá đất cụ thể với hơn 19 ha đất xây biệt thự là 8,2 triệu đồng một m2, còn đất thương mại dịch vụ gần 5,5 triệu đồng một m2. Giá khởi điểm cả khu đất hơn 1.800 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá hai khu đất trên.

Trước đó vào tháng 5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch đấu giá 9 khu đất với tổng diện tích gần 395 ha. Ngoài hai dự án trên, một số khu khác dự kiến đấu giá gồm khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hồ Na (150 ha), khu đất thuộc ô HH3-1 và HH3-2 Khu đô thị Mỹ Gia (3,7 ha), khu đất số 09 Trường Sơn (0,5 ha)...

Cách trung tâm Nha Trang khoảng 5 km về phía đông, Hòn Tre là đảo lớn nhất trong vịnh Nha Trang với diện tích trên 3.000 ha. Đảo có vị trí tương đối biệt lập với bãi tắm thiên nhiên đẹp, thảm thực vật nguyên sơ, khí hậu ôn hòa, ít gió bão. Khu vực này hiện có một số dự án nổi bật như Vinpearl Resort Nha Trang, công viên văn hóa Vinwonders.

Đình Trí