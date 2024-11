Khánh Hòa có tân Giám đốc công an

Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Công an Phú Thọ, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 4/11, Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Phước làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Người tiền nhiệm là đại tá Nguyễn Thế Hùng được điều động giữ chức Cục Phó An ninh đối ngoại.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến (trái) trao quyết định, giao nhiệm vụ mới cho đại tá Nguyễn Hữu Phước, tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hòa Bình

Đại tá Phước 48 tuổi, quê Hải Dương, từng giữ chức Trưởng phòng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an trước khi làm Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vào tháng 11/2019.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phước cho biết sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bùi Toàn