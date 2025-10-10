Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá đất 'vàng' ven biển Nha Trang

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan rà soát, đề xuất các phương án đấu giá, đấu thầu các khu đất ven biển Nha Trang đã được thu hồi hoặc hết hạn sử dụng đất

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai ý tưởng thiết kế đô thị và sắp xếp lại các công trình khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Đây là dải đất ven biển có vị trí đắc địa và quan trọng của Nha Trang.

Theo đó, tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả tích hợp ý tưởng thiết kế vào các quy hoạch chung và phân khu dọc tuyến ven biển; UBND phường Nha Trang và Bắc Nha Trang rà soát hiện trạng, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để xác định rõ vị trí đấu giá đất và các khu công viên cây xanh phục vụ cộng đồng.

Khu đất từng là khu nghỉ dưỡng Ana Mandara đã được tỉnh thu hồi sắp được đấu giá. Ảnh: Bùi Thi

Sở Tài chính được giao đề xuất phương án đấu giá khu đất từng là nơi của khu nghỉ dưỡng Ana Mandara đã được Nhà nước thu hồi; rà soát các khu đất đã hết thời hạn thuê, gồm nhà hàng lâu năm ở ven biển là Sailing Club và Louisiane Brewhouse, nhằm tham mưu UBND tỉnh hoàn tất thủ tục pháp lý, đảm bảo điều kiện đấu giá, đấu thầu đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu rà soát việc sử dụng đất tại các vị trí thương mại, dịch vụ ven biển như nhà hàng Thùy Dương, nhà hàng Yến Sào, khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons, công viên Phù Đổng... để tham mưu phương án quản lý hiệu quả, đúng quy hoạch.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị hoàn thành báo cáo trước ngày 20/10, làm cơ sở để tỉnh chỉ đạo các bước tiếp theo.

Hồi tháng 9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía đông đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (đường ven biển trung tâm Nha Trang). Phạm vi quy hoạch dài gần 20 km, từ khu vực đường Phạm Văn Đồng (phía bắc, gần nhà hát Đó, phường Bắc Nha Trang) đến điểm cuối ở đường Trần Phú (đoạn gần bến tàu du lịch Nha Trang, phường Nha Trang).

Diện tích toàn bộ tuyến đường là 253 ha, trong đó công trình mới khoảng 5,56 ha và mật độ cây xanh tăng 25% so với hiện trạng.

Bùi Toàn