Nội dung xoay quanh đời sống tình cảm của Huyền (Khánh Hiền) - NTK thời trang xinh đẹp, cá tính và giỏi giang, nhưng khuyết điểm là "bộ não cá vàng". Nhận thấy đầu óc nhớ quên không rõ, cô vội đi khám và bàng hoàng khi bác sĩ kết luận bị Alzheimer - chứng bệnh nguy hiểm về não, làm suy giảm trí nhớ trầm trọng. Theo thời gian, cô quên hết người thân, bạn bè, thậm chí cả bản thân.

Khi biết bệnh tình vợ sắp cưới, Thiện (Tuấn Trần) - hôn phu của Huyền - đề nghị hủy hôn, mặc cô đau buồn và tuyệt vọng. Đúng lúc đó, cô gặp nhiếp ảnh gia Thoại (La Thành) - chàng trai bí ẩn ân cần chăm sóc cô bất chấp khó khăn, vất vả.

Khi mắc chứng bệnh Alzheimer, Huyền mới biết ai thật lòng yêu thương mình. Diễn viên La Thành (phải) và Khánh Hiền "hợp cạ" khi lần đầu đóng tình nhân.

Ngay khi công chiếu, nhiều khán giả cho biết xúc động với những câu thoại lẫn khoảnh khắc lãng mạn của cặp nhân vật chính, dù tình tiết không mới. Sự kết hợp giữa Khánh Hiền và La Thành ở phân đoạn đậm chất ngôn tình là điểm cộng cho phim.

Khai thác đề tài mất trí nhớ, đạo diễn Lê Hướng Nam muốn người xem hiểu và thông cảm hơn với những người đang ngày đêm chống chọi Alzheimer. Trước đó, rất nhiều phim điện ảnh quốc tế thành công với thể loại này như 50 First Dates, Enternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Away from her (2006)...

* Trailer phim

Khánh Hiền, La Thành đóng tình nhân trên màn bạc

Trong Tôi là não cá vàng, đạo diễn tô đậm khó khăn của người đãng trí. Mỗi lần thức dậy, ký ức ngày cũ của Huyền phai nhạt ít nhiều, nhẹ thì quên bạn trai hiện tại, nặng thì cứ ngỡ mình và Thiện vẫn yêu nhau thắm thiết. Nhiều tình huống dở khóc, dở cười diễn ra vì chứng quên trước, quên sau của nữ chính, tuy nhiên qua đó toát lên chân tình Thoại dành cho cô.

Căn bệnh đãng trí ở Huyền tạo ra hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười.

Nhà sản xuất cho biết phim có nhiều cú lật (twist) khó đoán, có thể khiến những người thích sự bất ngờ hài lòng. Tuy nhiên, việc đổi hướng câu chuyện 180 độ có thể khiến một số khán giả thấy hụt hẫng.

Ngoài màu sắc ngôn tình, phim có nhiều yếu tố hài hước. Diễn viên Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Quách Ngọc Tuyên, Tân Trề, Tuyền Mập... mang đến nhiều tiếng cười bằng các tình huống vui.

Thu Trang, Kiều Minh Tuấn mang đến nhiều tiếng cười cho phim.

Tôi là não cá vàng đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.