Khánh An - ngôi sao bolero ở tuổi 18

Danh ca Ngọc Sơn nhận xét Khánh An có cột hơi chắc chắn, biết tính toán nên khi hát ít bị hụt hay đuối sức. Đạo diễn Vũ Thành Vinh, ca sĩ Quang Lê, Tố My tin Khánh An thành công hơn trong tương lai.