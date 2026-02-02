Khang Điền lãi kỷ lục

Khang Điền lãi sau thuế 793 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái, nâng lũy kế cả năm lên trên 1.630 tỷ đồng, lập kỷ lục mới tính theo quý lẫn năm.

Báo cáo tài chính quý cuối năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) ghi nhận doanh thu thấp hơn cùng kỳ 11%, đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Giá vốn chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh giúp biên lợi nhuận ròng tăng vọt từ 44% lên 71%, đồng nghĩa cứ thu 100 đồng thì lãi 71 đồng trước khi trừ chi phí.

Nhờ đó, Khang Điền lãi sau thuế hợp nhất 793 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất tính theo quý của doanh nghiệp này từ khi thành lập đến nay.

Lũy kế cả năm, Khang Điền thu hơn 4.680 tỷ đồng và lãi ròng 1.633 tỷ đồng, lần lượt gấp đôi và gấp rưỡi năm trước. Kết quả giúp họ xác lập kỷ lục lợi nhuận mới, đồng thời lấy lại mốc lãi nghìn tỷ sau hai năm đánh mất. So với kế hoạch cổ đông thông qua trước đó, công ty vượt chỉ tiêu doanh thu 23% và lợi nhuận 63%.

Ban lãnh đạo Khang Điền dự tính lợi nhuận năm nay tiếp tục cải thiện, lên khoảng 2.000 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ dự án 11,8 ha liên doanh với Keppel ở đường Võ Chí Công (TP HCM), trong đó họ sở hữu 51%. Công ty dự kiến bán hàng xong và ghi nhận lợi nhuận các sản phẩm thấp tầng trong năm nay.

Bên cạnh đó, Khang Điền kỳ vọng có thêm lợi nhuận từ việc hợp tác đầu tư, liên doanh và liên kết để thực hiện dự án tại nhiều xã phường ở TP HCM như Bình Trưng, Cát Lái, Bình Hưng, Bình Lợi.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay đang xây dựng đồng thời 4 dự án trên tổng quỹ đất 150 ha. Các dự án này cung cấp cho thị trường khoảng 6.000 căn hộ cao tầng; 1.000 sản phẩm nhà phố, biệt thự thấp tầng và 60 ha diện tích đất công nghiệp.

Tính đến cuối năm 2025, Khang Điền có tổng tài sản hơn 34.000 tỷ đồng, tăng gần 11% so với thời điểm đầu năm. Công ty còn hơn 3.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KDH giao dịch quanh vùng 27.000 đồng, điều chỉnh khoảng 14% so với đầu năm. VOF Investment Limited, một tổ chức liên quan đến VinaCapital, đang đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu để cơ cấu danh mục đầu tư.

Phương Đông