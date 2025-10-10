Khan vàng miếng, nhẫn trơn ngày đầu xóa bỏ độc quyền

Người dân xếp hàng chờ mua nhưng tình trạng khan vàng miếng, nhẫn trơn vẫn diễn ra trên diện rộng trong ngày đầu xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC.

Đầu giờ chiều 10/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC tại 139,4 - 141,4 triệu đồng, giảm 1,1 triệu đồng so với hôm qua. Đến cuối ngày, doanh nghiệp nâng lên 140,2 - 142,2 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) có thời điểm nâng giá vàng miếng thương hiệu ACB lên 141 - 145 triệu đồng, nới rộng mua bán lên 4 triệu đồng so với mức 2 triệu của SJC. Đến chiều, nhà băng này điều chỉnh về ngang vàng miếng SJC, mua bán tại 141,2 - 142,2 triệu đồng.

Ghi nhận của VnExpress tại TP HCM, lúc 13h30, khách xếp hàng kín lối đi tại trụ sở của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Phần đông khách hàng này đều chờ mua nhẫn trơn, dù hiện SJC chỉ giới hạn tối đa mỗi người mua 3 phân.

Một góc người dân xếp hàng chờ mua nhẫn trơn tại trụ sở SJC, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Quỳnh Trang

Với vàng miếng, SJC hiện chỉ bán cho khách hàng đã đăng ký thành công qua website, trong khi vài ngày trước, công ty vẫn có thời điểm bán cho khách xếp hàng trực tiếp tại cửa hàng. Nhân viên cho biết, điều này tùy thuộc vào nguồn vàng tồn kho trong từng giai đoạn.

Số đông người dân đều cho biết phải "rất may mắn" mới đăng ký thành công mua vàng miếng trực tuyến. Chị Hạnh (quận 5 cũ) cho biết hai ngày gần đây, chị canh website ngay khi vừa mở đăng ký, nhưng cũng không thành công. "Quá khó để canh mua vàng miếng, tôi đành chuyển sang mua nhẫn trơn dù giới hạn số lượng ít", chị Hạnh nói.

Một số cửa hàng của PNJ hay DOJI trên địa bàn TP HCM, lượng khách xếp hàng không đông đúc như SJC, song nhân viên cũng thông báo chi nhánh tạm hết vàng miếng và nhẫn trơn từ nhiều ngày nay.

Tại Hà Nội, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông đã thông báo hết vàng nhẫn trơn từ đầu giờ sáng. Hiện thương hiệu chỉ trả vàng cho những khách đã đặt mua từ tuần trước. Một nhân viên chia sẻ lượng khách sáng nay đến mua đông, nhưng nguồn cung khan hiếm. Ngoài ra, thương hiệu này cũng chưa có vàng miếng thương hiệu riêng để bán, vẫn tập trung bán vàng nhẫn.

Tình trạng khan hiếm cũng diễn ra tại cả DOJI và Phú Quý trên cùng con phố này. Nhân viên của hai công ty cho biết cửa hàng đã hết vàng miếng, nhẫn trơn từ nhiều ngày qua, chỉ còn trang sức. Khách muốn đặt mua trước, lấy hàng sau cũng không được.

Cô Oanh, 62 tuổi, sống tại Hà Nội, cho biết bản thân đã đi mua vàng từ vài ngày trước, tuy nhiên các cửa hàng đều thông báo hết hàng. Hôm nay, cô này tiếp tục đi mua nhưng cũng bất thành vì đã hết vàng.

Người phụ nữ này cho biết vì bản thân lớn tuổi, khó tiếp cận được những kênh đầu tư mới, trong khi lãi suất gửi tiết kiệm thấp nên chọn mua vàng để tích trữ cho tương lai. Cô Oanh nói không thấy khó khăn gì khi mua vàng phải chuyển khoản, vì hàng ngày cô vẫn thanh toán không dùng tiền mặt với các mặt hàng khác.

Đại diện các thương hiệu cho biết thêm, hôm nay, các khách hàng đến giao dịch với số tiền trên 20 triệu đồng đều phải chuyển khoản, theo quy định của các cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Hữu May, đại diện phòng Kinh doanh, công ty Bảo Tín Minh Châu, cho biết tình trạng khan hiếm hàng xảy ra do nhu cầu các sản phẩm nhẫn trơn và vàng miếng của người mua tăng cao. Ngoài ra, lượng khách đến mua vẫn nhiều hơn bán.

Về việc thực hiện phương thức thanh toán mới, ông May thông tin doanh nghiệp đã thông báo thay đổi hình thức thanh toán trên các kênh chính thống của công ty và tại các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã đào tạo nhân viên nghiêm túc thực hiện theo quy định thanh toán của ngân hàng Nhà nước.

Cửa hàng Phú Quý cháy các mặt hàng vàng miếng, nhẫn trơn chiều 10/10. Ảnh: Trọng Hiếu

Giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tiếp lập đỉnh khiến nhu cầu tích trữ vàng trong nước tăng lên. Cầu tăng, nguồn cung càng thêm khan hiếm khi Ngân hàng Nhà nước đã dừng việc bán vàng SJC ra thị trường trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý mới.

Trong bối cảnh nguồn vàng từ các đơn vị lớn khan hiếm, nhiều người dân đã giao dịch vàng trên thị trường "chợ đen". Tại các hội nhóm, một số người rao bán vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu với giá khoảng 14,3-14,4 triệu đồng một chỉ, tức 143-144 triệu đồng một lượng, cao hơn giá niêm yết của thương hiệu này khoảng 17-20%.

Ngày 10/10, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Cụ thể, chính sách độc quyền vàng miếng được xóa bỏ, các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng, doanh nghiệp...

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước hiện chưa có thông tin những đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng. Nói với VnExpress, một lãnh đạo trong ngành ngân hàng nhận định, mốc 10/10 có ý nghĩa về mặt lý thuyết khi chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Trên thực tế, các ngân hàng và doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình xin cấp phép và chờ cơ quan quản lý phê duyệt nên cần có độ trễ.

Trọng Hiếu - Quỳnh Trang