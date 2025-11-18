Khăn sarong - vật 'bất ly thân' trong hành lý du lịch

Nhỏ gọn, nhẹ nhưng có thể biến hóa thành hơn 10 vật dụng khác nhau, khăn sarong được các chuyên gia lữ hành xem là món đồ "bất ly thân" trong các chuyến đi xa.

Khi hãng hàng không ngày càng thắt chặt quy định về trọng lượng hành lý xách tay, việc tối giản hóa đồ cá nhân trở thành ưu tiên hàng đầu. Một món đồ phải đáp ứng hai tiêu chí: chiếm ít diện tích nhất và có nhiều công năng nhất. Sarong – tấm vải hình chữ nhật vốn là trang phục truyền thống của nhiều quốc gia Đông Nam Á – là lựa chọn tối ưu.

Bà Clarissa Cappelletti, quản lý cấp cao tại công ty lữ hành WeRoad (Anh), khẳng định sarong là vật dụng mà bất kỳ du khách nào cũng nên mang theo. Không chỉ đơn thuần là trang phục đi biển, tấm vải này sở hữu tính linh hoạt mà ít món đồ hiện đại nào sánh kịp.

Sarong được dùng cho khách du lịch ở đền chùa Bali. Ảnh: Bali Holiday Secrets

Theo cẩm nang du lịch Lonely Planet, sarong xứng đáng có vị trí ưu tiên trong balo thay vì những chiếc khăn tắm dày. Với kích thước tiêu chuẩn khoảng 1x1,5 m, sarong thường làm từ vải rayon hoặc lụa nhẹ, dễ dàng cuộn nhỏ bằng nắm tay và khô rất nhanh.

Chuyên trang bảo hiểm du lịch Worldwide Insure (Anh) liệt kê hơn 30 cách sử dụng khác nhau của tấm vải này. Trong những chuyến dã ngoại, nó là tấm thảm trải ngồi sạch sẽ. Khi điều hòa trên máy bay hay xe khách quá lạnh, nó trở thành chiếc chăn mỏng giữ ấm. Tại các bãi biển, sarong vừa là khăn lau, vừa là tấm che nắng, thậm chí biến thành phòng thay đồ di động giúp du khách giữ sự riêng tư nơi công cộng.

"Sarong là vị cứu tinh trong tình huống khẩn cấp. Nó có thể dùng làm băng treo tay khi chấn thương, dây buộc hành lý, hay thậm chí là chiếc địu em bé tạm thời", Worldwide Insure viết.

Một công dụng hữu ích khác được blog du lịch Her Packing List gợi ý là sử dụng sarong như "bức tường" riêng tư. Tại các phòng nghỉ tập thể (dorm) ở homestay, việc treo một tấm sarong quanh giường tầng giúp du khách tách biệt với không gian bên ngoài, chắn ánh đèn và tạo cảm giác an toàn hơn khi ngủ.

Ngoài tính tiện dụng, sarong còn mang giá trị văn hóa tại châu Á. Theo các nhà nghiên cứu, từ "sarong" (tiếng Malay/Indo) có nghĩa là "bao bọc". Loại trang phục này được cho là du nhập vào Đông Nam Á từ thế kỷ 14 qua các thương nhân Ả Rập và Ấn Độ.

Ngày nay, tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Lào, Indonesia hay Ấn Độ, quy định trang phục ở đền chùa rất nghiêm ngặt: du khách không được mặc quần đùi, váy ngắn hở đầu gối. Lúc này, chiếc sarong trong túi xách trở thành "tấm vé thông hành". Du khách chỉ cần quấn lại thành váy dài (cho cả nam và nữ) để vào cửa tham quan một cách hợp lệ và tôn trọng văn hóa bản địa.

Khăn sarong là một trong những vật dụng nên có khi đi biển. Ảnh: Amazon

Các cách biến hóa với Sarong

Không cần kim chỉ, chỉ với vài nút thắt cơ bản, du khách có thể biến tấm vải vuông vức thành trang phục thời thượng:

Kiểu váy lệch vai (The Toga): Quấn khăn quanh cơ thể dưới cánh tay, cầm hai góc khăn trên cùng. Kéo góc bên trái qua vai phải và thắt nút với góc bên phải. Kiểu này tạo thành chiếc váy suông, kín đáo khi dạo biển.

Kiểu váy yếm (Halter Neck): Vắt chéo hai góc khăn trước ngực rồi vòng ra sau gáy và thắt nút. Cách này giúp tôn bờ vai và lưng trần.

Chân váy dài: Đơn giản nhất, quấn khăn quanh eo và thắt nút ở bên hông.

Túi xách khẩn cấp: Trải khăn ra, đặt đồ vật vào giữa, buộc chéo hai góc đối diện hai lần để tạo thành chiếc túi tay nải đựng đồ ướt hoặc thực phẩm.

Lưu ý khi chọn mua

Để tối ưu hóa trải nghiệm, du khách nên lưu ý các tiêu chí sau khi chọn sarong du lịch:

Chất liệu: Rayon (tơ nhân tạo) là lựa chọn hàng đầu nhờ đặc tính nhẹ, mát, rủ và ít nhăn. Tránh các loại vải polyester dày vì thấm hút kém, hoặc lụa trơn vì khó giữ chặt nút thắt.

Kích thước: Nên chọn loại tối thiểu 110x160 cm để đủ dài làm váy hoặc trải nằm.

Màu sắc: Các gam màu tối hoặc họa tiết thổ cẩm, Batik sẽ giúp che vết bẩn tốt hơn màu sáng, phù hợp với những chuyến đi dài ngày.

Tâm Anh (Theo Mirror, Lonely Planet, Worldwide Insure)