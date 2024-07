Khăn nén T.ssue vào top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á 2024

TP HCMMột trong những lý do giúp thương hiệu khăn nén T.ssue được đánh giá cao là được sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Khăn nén T.ssue của Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Kim Huy vừa vào "Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á 2024" tại lễ trao giải Thương hiệu xuất sắc châu Á - Asia Excellent Brand 2024. Sự kiện diễn ra vào ngày 29/6, tại Nhà hát Bến Thành, quận 1.

Để đạt chứng nhận này, thương hiệu phải vượt qua nhiều tiêu chí như: doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế; phải đạt các chứng nhận về thương hiệu theo quy chuẩn Việt Nam (quốc tế) như TCVN, ISO... Các ứng viên còn phải vượt qua nhiều vòng đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và thương hiệu trong thời gian dài, phỏng vấn và bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn.

Đại diện Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Kim Huy lên nhận giải thưởng "Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á 2024". Ảnh: Kim Huy

Tại sự kiện, bà Võ Ngọc Gia Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Kim Huy, cho biết công ty hoạt động dựa trên tiêu chí kinh doanh là chuyên cung cấp những sản phẩm thân thiện với môi trường cho cộng đồng. Đây cũng là "vũ khí cạnh tranh" giúp khăn nén T.ssue khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc vệ sinh cá nhân.

"Với việc góp mặt trong Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á, chúng tôi tin rằng uy tín của công ty tiếp tục vươn xa. Đồng thời, sự công nhận này cũng thúc đẩy công ty nỗ lực tạo nên những sản phẩm và dịch vụ ngày càng chất lượng hơn trong tương lai", bà nói.

Bà Võ Ngọc Gia Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Kim Huy, chụp ảnh cùng cúp và chứng nhận. Ảnh: Kim Huy

Khăn nén cao cấp T.ssue do Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Kim Huy sản xuất và phân phối. Nhiều năm qua, công ty liên tục đầu tư, nghiên cứu nhằm mang đến những sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân chất lượng. Trong đó, khăn nén là một trong những sản phẩm ghi điểm với người tiêu dùng bởi tính an toàn, tiện lợi, thân thiện với môi trường. Sản phẩm được sử dụng thay thế khăn ăn, khăn tắm, phù hợp cho đa dạng đối tượng, dễ dàng mang theo khi đi công tác, đi chơi hay du lịch.

Theo đó, khăn nén T.ssue được làm từ nguyên liệu vải không dệt 100% rayon nên dễ dàng phân hủy khi được thải ra môi trường. Các nguyên liệu sản xuất sản phẩm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN, đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng và an toàn trước khi đưa ra thị trường. Sản phẩm không chứa dung dịch ướp khăn, hạn chế tình trạng kích ứng da hay khô da do cồn. Khăn nén được đóng gói an toàn, tiện lợi với nhiều kích thước như: khăn nén viên tròn 22 x 24 cm, túi 30 và 50 viên hay tuýp 10 viên; khăn tắm nén; khăn tắm du lịch... có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi. Hiện thương hiệu được các chuỗi nhà hàng, khách sạn và siêu thị lớn hợp tác.

Khăn nén T.ssue được đóng gói an toàn, tiện lợi với nhiều kích thước. Ảnh: Kim Huy

Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc châu Á được tổ chức thường niên bởi Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á phối hợp Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam cùng các cơ quan liên quan khác. Mục đích của giải thưởng nhằm tôn vinh các thương hiệu có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế nước nhà cũng như góp phần nâng tầm cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung.

(Nguồn: Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Kim Huy)