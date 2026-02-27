Khán giả xông vào sân kéo ngã Messi

Puerto RicoKhán giả quá khích kéo ngã Lionel Messi trong trận giao hữu giữa Independiente del Valle và Inter Miami, tối 26/2.

Phút 88, trận đấu trên sân Juan Ramon Loubriel, khi trọng tài thổi phạt một tình huống và cho trận đấu tạm dừng, một số khán giả bất ngờ chạy vào sân xin chụp ảnh với Messi.

Sau đó, một khán giả khác liều lĩnh xông tới, ôm và kéo ngã Messi. Sự cố có thể gây nguy hiểm về mặt thể chất, nhưng ngôi sao người Argentina phản ứng bình tĩnh và chấp nhận sự nhiệt tình quá mức này. Sau khi yêu cầu số khán giả ngoài mong đợi rời sân, trọng tài cho hai đội thi đấu tiếp.

Messi (số 10) bị khán giả quá khích ôm và kéo ngã trong trận giao hữu Independiente del Valle - Inter Miami tối 26/2. Ảnh: MD

Trận giao hữu diễn ra tại Puerto Rico vào tối 26/2 (sáng 27/2 theo giờ Hà Nội). Theo kế hoạch ban đầu, trận này lẽ ra phải diễn ra vào ngày 13/2. Nhưng do Messi dính chấn thương gân kheo, Inter Miami và Ban tổ chức quyết định rời sang một ngày khác. Các bên đều lo ngại việc trận đấu diễn ra mà không có ngôi sao người Argentina có thể khiến khán giả thất vọng và phản ứng tiêu cực.

Dưới sự chứng kiến của khoảng 25.000 khán giả, trận đấu đã diễn ra sôi động. Phút 16, Santiago Morales thoát xuống mở tỷ số cho Inter Miami. Nhưng một phút sau đó, Patrik Mercado dứt điểm đối mặt hạ thủ môn Rios Novo, gỡ hòa cho chủ nhà Independiente del Valle.

Messi vào sân sau giờ nghỉ. Mỗi pha chạm bóng của tiền đạo 38 tuổi đều khiến khán giả phấn khích. Phút 70, sau khi Luis Suarez tạt bóng trúng tay một cầu thủ chủ nhà, Messi sút phạt đền kiểu Panenka ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter Miami.

Trước khi tới Puerto Rico, Inter Miami đã thua Los Angeles FC 0-3 trong trận mở màn mùa giải MLS 2026 hôm 21/2. Ngày 1/3 tới, họ sẽ đá vòng hai với Orlando City.

Thanh Quý