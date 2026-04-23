Khán giả Trung Quốc chỉ trích phim 'The Devil Wears Prada 2'

Nhiều khán giả Trung Quốc đòi tẩy chay "The Devil Wears Prada 2" do tên của nhân vật nữ gốc Á trong phim nghe giống từ mang ý miệt thị.

Đoạn trích trong "The Devil Wears Prada 2" Trích đoạn phim đang gây tranh luận. Nhân vật Jin Chao từ giây thứ ba.

Sự việc liên quan một đoạn trích trong phim do kênh YouTube 20th Century Studios đăng tải ngày 17/4. Trong đó, trợ lý người châu Á của Andy Sachs (Anne Hathaway) tự giới thiệu là Jin Chao. Theo SCMP, trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người nói tên của nhân vật này phát âm giống "Ching Chong".

Trang tin cho biết đây là từ mang ý xúc phạm người châu Á trong bối cảnh nạn miệt thị dân gốc Á, bài ngoại phổ biến tại Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Ngoài ra, một số ý kiến bày tỏ thất vọng về tạo hình "mọt sách" của Jin Chao. Theo họ, phong cách của cô trái ngược vẻ hào nhoáng của những người làm trong ngành thời trang xa xỉ, bị nhận xét "không có gu". Mặt khác, cách cô khoe khoang thành tích học xuất sắc ở đại học Yale danh tiếng, cũng như công khai chê bai cấp trên bị xem đang củng cố định kiến "người châu Á thành đạt thường học giỏi nhưng giao thiệp kém". Có người cho rằng các biểu cảm, lối diễn thái quá đã biến nhân vật thành hình ảnh châm biếm người Trung Quốc.

Trợ lý Jin Chao do diễn viên Mỹ gốc Trung Quốc Helen Shen, 26 tuổi, thủ vai. Ảnh: 20th Century Studio

Dưới phần bình luận của YouTube, nhiều người thể hiện bức xúc. Một tài khoản cho rằng video trên chứng minh hãng phim không nhạy cảm với nạn phân biệt người châu Á, không hiểu vì sao ngày nay truyền thông đại chúng vẫn hành xử thấp kém. Một số người Hàn Quốc để lại bình luận tương tự, kêu gọi công chúng không ủng hộ phim.

Theo SCMP, trước luồng ý kiến chỉ trích phim "xúc phạm Trung Quốc", các nhà phê bình ngoài nước nói khán giả nội địa phản ứng quá mức. Họ bênh vực dự án, nhận định việc gán chữ "Jin Chao" liên quan "Ching Chong" khá gượng ép. Họ cũng cho rằng "định kiến không giống phân biệt chủng tộc".

Hiện đoàn phim chưa phản hồi về vấn đề trên. Các diễn viên, bao gồm người đóng vai Jin Chao, cũng giữ im lặng.

Vụ chỉ trích xảy ra trước khi dự án ra mắt tại Trung Quốc ngày 30/4, trước kỳ nghỉ lễ Lao động dài năm ngày của nước này. Trước đó, phần một được người Trung yêu thích sau khi ra rạp năm 2007. Thời điểm ấy, doanh thu của The Devil Wears Prada đạt khoảng 10 triệu tệ (1,4 triệu USD) trong tuần mở màn, được đánh giá cao về nội dung. Phim còn là lựa chọn hàng đầu của khán giả nữ dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Phim dự kiến phát hành tại Mỹ ngày 1/5, xoay quanh câu chuyện của Miranda Priestly (Meryl Streep) khi tạp chí thời trang Runway của bà gặp thách thức trong bối cảnh ngành xuất bản suy thoái. Điều này dẫn đến xung đột với Emily Charlton (Emily Blunt) - trợ lý cũ của Miranda, nay trở thành giám đốc quyền lực của làng mốt. Trong khi đó, Andy Sachs tìm cách cân bằng sự nghiệp và cuộc sống cá nhân trong thế giới thời trang.

Phim dự kiến có suất chiếu sớm tại Việt Nam trong hai ngày lễ 30/4 và 1/5 trước khi chính thức ra rạp ngày 8/5.

The Devil Wears Prada lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger, do David Frankel đạo diễn. Phần đầu xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs mới tốt nghiệp đại học. Bằng bản lĩnh và trí thông minh, cô dần chinh phục được tổng biên tập tạp chí thời trang Runway Miranda Priestly. Tuy nhiên, Andy đánh mất bản thân và những người thân thiết. Phần một kết thúc với cảnh Andy rời Runway để làm việc cho một tờ báo tại New York.

Theo thống kê của Box Office Mojo, phim đạt doanh thu hơn 325 triệu USD - gấp chín lần kinh phí sản xuất. Tác phẩm nhận hai đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng điện ảnh. Khâu thời trang - do stylist Patricia Field phụ trách - cho thấy sự hào nhoáng của ngành thời trang cao cấp.

Phương Thảo (theo SCMP, Chosun)