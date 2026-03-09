Khán giả rút phích cắm màn hình VAR

ĐứcHành vi của một CĐV quá khích khiến trọng tài không thể xem lại tình huống dẫn tới phạt đền, ở giải Bundesliga 2.

Phút bù giờ hiệp một trận Preussen Munster gặp Hertha Berlin, ở vòng 25 giải hạng Hai của Đức tối 8/3, Niko Koulis phạm lỗi với Michael Cuisance trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Felix Bickel cho trận đấu tiếp tục. Nhưng sau đó, tổ VAR can thiệp và đề nghị trọng tài đánh giá lại.

Ông Bickel vì vậy cho tạm dừng trận đấu để ra ngoài đường biên, xem lại tình huống qua màn hình VAR. Nhưng vào lúc này, màn hình tối đen và không có dấu hiệu hoạt động.

Trọng tài Bickel bất lực trước màn hình tối đen, trong khi nghi phạm nhảy qua hàng rào để trở lại khán đài trong trận Preuben Munster 1-2 Hertha Berlin, ở vòng 25 giải Bundesliga 2 ngày 8/3/2026. Ảnh: SP

Theo tờ Bild, một CĐV quá khích của Munster đã rút phích cắm thiết bị, qua đó phá hoại quá trình xem lại tình huống. Các CĐV quá khích khác thì cổ vũ cho việc này. Một bức ảnh cho thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu xanh lá cây nhảy từ sân bóng trở lại khán đài. Hiện chưa rõ người này có phải là thủ phạm gây ra vụ việc hay không.

Do màn hình không hoạt động, Bickel giao lại trách nhiệm kiểm tra tình huống cho trọng tài VAR, Katrin Rafalski. Sau đó, ông thông báo qua loa phát thanh: "Chúng tôi đã xem xét một pha phạm lỗi có thể xảy ra trong vòng cấm. Đồng nghiệp của tôi, Katrin Rafalski, xác định rằng cầu thủ số 24 của Munster đã chạm vào ống chân của Cuisance. Do đó, quyết định cuối cùng của tôi là: phạt đền".

Fabian Reese thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Hertha Berlin. Ngay sau giờ nghỉ, Jannis Heuer gỡ hòa cho Munster. Nhưng đến phút 90+3, đội chủ nhà vẫn phải nhận thất bại 1-2 khi để Marten Winkler ghi bàn.

Giải Bundesliga 2 gồm 18 đội. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé lên thẳng Bundesliga. Còn đội xếp thứ ba phải tranh vé vớt qua trận play-off. Hertha Berlin hiện xếp thứ sáu với 40 điểm, kém 8 điểm so với top 3, trong khi Munster xếp thứ 14 với 26 điểm.

Thanh Quý (theo Bild)