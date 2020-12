Khán giả nhún nhảy theo nhạc The Beatles

Hà NộiHàng trăm khán giả tận hưởng những giai điệu quen thuộc của The Beatles trong khán phòng và ngoài sảnh Nhà hát Lớn, tối 5/12.

Trong hai tiếng, đêm nhạc The Beatles Symphony mang đến cho người nghe những giây phút thăng hoa cùng các bản rock kinh điển của nhóm nhạc Anh. Fan của The Beatles tại Việt Nam trải dài từ thế hệ sinh thập niên 1960 đến 1990. Khi tiếng nhạc cất lên, họ không còn khoảng cách tuổi tác, chỉ còn lại tình yêu với nhạc The Beatles.

Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Uyên Linh, nhóm Oplus nối tiếp nhau giữ "lửa" cho chương trình. Tùng Dương thể hiện Come Together - ca khúc đình đám nằm trong album Abbey Road - dấu ấn cuối cùng của huyền thoại The Beatles. Anh kết hợp Oplus trong nhạc phẩm Hey Jude, bản ballad Paul McCartney từng viết để an ủi con trai của John Lennon - Julian - khi cha mẹ cậu ly hôn.

Sau đêm nhạc cá nhân hôm 28/11, Tùng Dương tiếp tục thỏa sức ca hát với nhạc The Beatles. Ảnh: Hải Bá.

Hát nhạc The Beatles, Phạm Anh Khoa "như cá gặp nước". Khi anh ngân dài câu "Oh Darling" trong ca khúc cùng tên, nhiều khán giả nữ cùng ồ lên, thể hiện cảm xúc phấn khích. Cách hát của Phạm Anh Khoa vừa có nét trữ tình, vừa có sự dữ dội. Ở phần sau, anh thể hiện cảm xúc dằn vặt với Don't Let Me Down, Can't Buy My Love...

Bốn chàng trai Oplus là phiên bản cover tròn trịa trong đêm nhạc, khi cách hát bè, hòa giọng của họ gợi liên tưởng đến nhóm nhạc huyền thoại nhiều nhất. Họ hát Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With A Little Help From My Friends mộc mạc. Tiết mục While My Guitar Gently Weeps của Uyên Linh được dàn dựng đặc biệt, khi kết hợp hài hòa với phần đàn tranh của nghệ sĩ Vân Mai. Blackbird của Thắng (Ngọt) mang đến cảm giác hư ảo qua phần múa ballet minh họa.

Phạm Anh Khoa chinh phục khán giả với phong cách vừa dữ dội vừa trữ tình. Ảnh: Hải Bá.

Phần nhạc không lời do dàn nhạc giao hưởng trình bày là điểm nhấn của đêm nhạc. Giai điệu của các ca khúc như Love Me Do, She Loves You, A Day in the Life... như những bản thánh ca được chơi trong nhà thờ. Đặc biệt, khi bản Yesterday vang lên dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đức Trí, hàng loạt khán giả trong khán phòng đồng loạt hát theo.

Không gian âm nhạc The Beatles nối dài cả khi chương trình chính kết thúc. Ở sảnh Nhà hát Lớn, ban nhạc Desire lúc này mới tung tẩy trên sân khấu của riêng họ. Rời bỏ những hàng ghế lề lối trong phòng hòa nhạc, fan Beatles đứng sát nhau ở sảnh ra vào, trên các bậc cầu thang, hòa mình vào giai điệu sôi động.

Ban Desire với những gương mặt như Tùng John, Anh Tuấn, Long Vũ, Quảng Hà... tái hiện không khí âm nhạc đình đám một thời trong giới học sinh, sinh viên thập niên 1990. Ở thời điểm các phương tiện giải trí còn ít, show diễn của họ tại các trường đại học thu hút hàng nghìn sinh viên. Tái hợp sau hơn 20 năm, những gã thanh niên sôi nổi ngày nào đã bước vào tuổi trung niên. Thế nhưng khi lên sân khấu, họ như trẻ lại, hòa giọng hát các ca khúc kinh điển của The Beatles như Nowhere Man, Love Me Do, She Loves You... bằng sự hồn nhiên của những kẻ chơi nhạc nghiệp dư.

Khán giả nhún nhảy theo nhạc The Beatles Khán giả nhún nhảy khi band Desire chơi nhạc The Beatles. Video: Thanh Thanh.

Tùng John nói vài chục năm trước, khi mày mò nghe và hát nhạc The Beatles, anh phải nhờ những bạn sinh viên Đại học Ngoại ngữ lúc ấy nghe và chép lời để học. Sau này, khi internet phát triển, anh mới phát hiện lời bài hát có nhiều chỗ sai. Ở tuổi trung niên, khi tái hợp, các thành viên Desire đôi lúc hát lỡ nhịp, quên lời nhưng chính điều đó khiến khán giả cảm thấy tự nhiên, thoải mái.

Gần 0h, sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội vẫn còn nhiều khán giả tiếc nuối nán lại. Họ chiêm ngưỡng CD, sách, các kỷ vật liên quan đến nhóm The Beatles, do các fan từ trong, ngoài nước gửi về cho ban tổ chức. Êkíp chương trình gọi khu vực trưng bày là "Bảo tàng thơ ngây", minh chứng cho tình yêu trong trẻo, thuần túy với nhóm nhạc.

