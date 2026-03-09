Khán giả, nghệ sĩ dự ra mắt hồi ký Khánh Ly

Cuốn Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, được bà cùng cộng sự ấp ủ suốt ba năm. Sự kiện ký tặng bắt đầu lúc 17h nhưng đông đảo khán giả đến địa điểm trước hai giờ để chờ ca sĩ. Tại không gian giao lưu sách còn trưng bày các bức ảnh về bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Một bạn trẻ mang tặng Khánh Ly bức tranh vẽ chân dung bà. Khán giả đến sự kiện thuộc nhiều độ tuổi, song đa số là trung niên - nhiều người cho biết hâm mộ nhạc Trịnh suốt thời tuổi trẻ.
Khánh Ly ký tặng postcard in hình bìa album Đời cho ta thế - đĩa nhạc bà phát hành năm 2000, tuyển tập nhiều ca khúc kinh điển của Trịnh Công Sơn.
Ở phần giao lưu, Khánh Ly cho biết hạnh phúc khi tác phẩm tâm huyết được phát hành. Bà từng nghĩ không còn cơ hội ra mắt cuốn sách, sau đợt nhập viện vì tai biến ở California, Mỹ tháng 3/2025. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bà hồi phục, trở lại sinh hoạt bình thường.
Theo lời đề nghị của gia đình "phải ưu tiên sức khỏe", Khánh Ly hạn chế đi hát. Giữa tháng 2, bà về nước, tham gia các hoạt động tưởng nhớ 25 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.
Khánh Ly nói về bộ áo dài bà mặc, do nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu, em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, may tặng. Video: Mai Nhật
Trần Tiến là một trong những văn nghệ sĩ xuất hiện trong hồi ký của Khánh Ly. Nhạc sĩ cho biết ngưỡng mộ giọng ca của bà từ lúc mới vào nghề, dù bà chỉ hơn ông hai tuổi. Gần 30 năm quen biết, chỉ gặp gỡ vài lần, họ luôn giữ ký ức về nhau.
Trần Tiến hát tặng Khánh Ly sáng tác mới về đời nghệ sĩ. Video: Mai Nhật
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (trái), em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nói trân trọng những đóng góp của Khánh Ly với nhạc Trịnh.
Tuần trước, bà và Khánh Ly ra Huế, dự sự kiện giới thiệu bảo tàng Trịnh Công Sơn - tâm nguyện bấy lâu của gia đình. Công trình có khu vực riêng tái hiện mối duyên âm nhạc của nhạc sĩ và Khánh Ly, từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu ở Đà Lạt đến khi bước chân vào con đường du ca, gây tiếng vang với loạt tình khúc Da Vàng.
Từ Mỹ về nước, nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm cho biết mong đợi cuốn sách về Khánh Ly từ lâu. Chị xúc động khi xem trích đoạn phim tư liệu xoay quanh cuộc đời danh ca - dự án ra mắt song song với sách, nghe bà kể thời thơ ấu bên cha tại căn nhà 106 phố Hàng Bông, Hà Nội.
Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc được ca sĩ Quang Thành - chủ biên sách - mời tham gia giai đoạn đầu của dự án, tuy nhiên chị không sắp xếp được vì thời gian gấp rút.
Ca sĩ Ngọc Ánh nói ngưỡng mộ tiếng hát Khánh Ly từ lúc mới vào nghề.
Nghệ sĩ Thanh Thủy giữ mối quan hệ thân thiết với danh ca. Năm 2017, khi Khánh Ly về nước tổ chức show diễn, Thanh Thủy lên sân khấu đàn, hát cùng bà bài Tuổi đá buồn (Trịnh Công Sơn).
Ca sĩ Cẩm Vân thể hiện Hạ trắng bên tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn và guitarist Vĩnh Tâm.
Khánh Ly cùng dàn nghệ sĩ hòa giọng cuối sự kiện với nhạc phẩm Nối vòng tay lớn.
Nghệ sĩ tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người tái ngộ ở Sài Gòn. Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Sau năm 1975, Khánh Ly theo gia đình sang Mỹ định cư. Cuối tháng 9/2012, bà về nước biểu diễn. Năm 2022, danh ca thực hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.
Nghệ sĩ hát Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn). Video: Mai Nhật
Mai Nhật - Quỳnh Trần