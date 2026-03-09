Khán giả, nghệ sĩ dự ra mắt hồi ký Khánh Ly

Ở phần giao lưu, Khánh Ly cho biết hạnh phúc khi tác phẩm tâm huyết được phát hành. Bà từng nghĩ không còn cơ hội ra mắt cuốn sách, sau đợt nhập viện vì tai biến ở California, Mỹ tháng 3/2025. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bà hồi phục, trở lại sinh hoạt bình thường.



Theo lời đề nghị của gia đình "phải ưu tiên sức khỏe", Khánh Ly hạn chế đi hát. Giữa tháng 2, bà về nước, tham gia các hoạt động tưởng nhớ 25 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.