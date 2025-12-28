Khán giả lao lên sân khấu bức xúc vì show hoãn phút chót

Hà NộiNhiều khán giả bức xúc khi ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" - vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn - thông báo hoãn show ngay sát giờ khai màn.

Hơn 20h tối 28/12, chen chân giữa hàng nghìn khán giả ở sân khấu Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, bà Phương Anh, 51 tuổi, cho biết chưa bao giờ gặp tình huống đi xem ca nhạc lại lộn xộn thế này.

Bà và nhiều khán giả được thông báo show diễn ra vào khoảng 20h30. Nhưng khi nhiều người yên vị chờ khai màn, bà Thu Hà - đại diện ban tổ chức - xuất hiện trên sân khấu xin lỗi phải hoãn show mà không nêu lý do cụ thể, cho biết sẽ có thông báo mới nhất về chương trình vào khoảng cuối tháng 1/2026.

Ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show Đại diện ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show trên sân khấu. Video: Hà Thu

Sau lời xin lỗi của bà Thu Hà, nhiều khán giả lao lên sân khấu yêu cầu ban tổ chức giải thích lý do vì sao không thông báo sớm hơn. "Họ năm lần bảy lượt nói hủy rồi vẫn diễn. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra", một người nói. Nhiều khán giả là người trung niên, cao tuổi, cho biết thu xếp thời gian, đường xa đến với chương trình vì mến mộ các nhạc sĩ.

Khán giả bức xúc khi BTC "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show Khán giả bức xúc khi BTC "Về đây bốn cánh chim trời" thông báo hoãn show. Video: Hà Thu

Lúc 19h, trên fanpage ban tổ chức thông báo phải hoãn show vì điều kiện không đủ để chương trình diễn ra. Thế nhưng, vài phút sau, họ xóa bài đăng, cho biết chương trình vẫn như kế hoạch. Lúc này, nhiều khán giả đã đổ về điểm diễn để chờ thưởng thức show. Nhiều người nói bức xúc vì khâu tổ chức lộn xộn, rề rà. quyết vào khán phòng.

Theo thông tin ban đầu, show có sự góp mặt của các tên tuổi như: Hồng Nhung, Hà Trần, Đoan Trang, Tấn Minh, Bằng Kiều cùng các ca sĩ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Tuấn Anh, Thanh Thụy, Cao Trung Hiếu làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Hoài Sa là giám đốc âm nhạc.

Sau đó, ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hoài Sa và ông Cao Trung Hiếu rút lui vì bận việc. Ông Vũ Hồng Thắng và Vũ Quang Trung thay thế vào vị trí tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc.

Nhưng sát giờ diễn, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết ông cùng 40 nghệ sĩ sẽ không tham gia show. Theo ông Trung, ban tổ chức không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng, khiến show không thể đủ điều kiện diễn ra. Ca sĩ Hồng Nhung, Đoan Trang, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng cho biết rút khỏi sự kiện.

Khán giả đứng chờ để chờ được giải quyết vào xem show "Về đây bốn cánh chim trời". Ảnh: Hà Thu

Chương trình Về đây bốn cánh chim trời được công bố hồi tháng 10. Sau hơn hai tháng chuẩn bị, sáng 28/12, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức - thông báo ngừng show với lý do thiếu chi phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm.

"Chúng tôi rất tiếc đành cáo lỗi với khán giả, ca sĩ tham gia chương trình và sẽ tổ chức đêm diễn khác trong tương lai gần", bà Thu Hà cho biết lúc đó. Theo bà, ban tổ chức sẽ thông báo trên fanpage và tìm phương án giải quyết tiền vé cho khán giả, cũng như hỗ trợ các ca sĩ. Đến chiều cùng ngày, đại diện ban tổ chức lại cho biết bất chấp những khó khăn, êkíp và nghệ sĩ cố gắng để chương trình có thể diễn ra như kế hoạch.

Poster "Về đây bốn cánh chim trời". Chương trình dự kiến diễn ra ở Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, với giá vé dao động từ 600 nghìn đến bảy triệu đồng. Ảnh: Ngọc Việt show

Một ngày trước đó, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết gửi đơn khiếu nại Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đề nghị đơn vị "không sử dụng tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong chương trình khi chưa thanh toán tiền bản quyền cho gia đình hoặc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - đơn vị được gia đình ủy quyền".

Đại diện ban tổ chức phản hồi rằng chưa nhận được đơn từ gia đình nhạc sĩ cũng như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Show đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép với danh mục bài hát đính kèm, trong đó có 11 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Họ cho biết vẫn đang trong quá trình thương thảo vấn đề tiền tác quyền với trung tâm.

Hồi tháng 10, nhạc sĩ Trần Tiến cùng êkíp chương trình có buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM. Nhạc sĩ cho biết ông và nhà sản xuất Thu Hà gặp nhau trò chuyện, lên ý tưởng về đêm nhạc. "Đây là dịp tôi làm show tri ân, tôn vinh tác phẩm của tên tuổi gạo cội, thấy vinh dự được đặt tên mình đứng cạnh", nhạc sĩ nói.

Hoàng Dung - Hà Thu