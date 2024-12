Khán giả khóc cười cùng dàn nghệ sĩ 8Wonder Winter

TP HCM20.000 khán giả có mặt từ sớm, có người bay hàng trăm km để đến dự, liên tục khóc cười theo các màn trình diễn của thần tượng, ngày 8/12.

18h30 nhạc hội 8Wonder Winter mới diễn ra, nhưng từ hơn 14h, dòng người đã đổ về đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức. Nhiều khán giả đến từ Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang... để được xem nhóm Imagine Dragons. Khán giả trải dài nhiều độ tuổi, từ Gen Z đến trung niên. Nhiều người đi một mình, nhưng cũng có nhóm bạn, cặp đôi, gia đình.

18h30 chương trình bắt đầu nhưng từ 14h đã có hàng nghìn khán giả xếp hàng vào các khu khán đài. Ảnh: Quỳnh Trần

Hơn 60 phút trên sâu khấu của nhóm nhạc Imagine Dragons là màn trình diễn được mong chờ nhất. Mỗi khi ánh đèn sân khấu chuyển màu, từ sáng sang tối, hoặc ngược lại, "biển" khán giả lại ồ lên thích thú. Xuyên suốt phần trình diễn 13 bài hát, khán giả liên tục hòa giọng, tạo thành "dàn đồng ca".

Khương Phạm, thầy giáo tiếng Anh tại TP HCM, cho biết anh cùng cả gia đình đều "mất giọng" vì hát theo các bản nhạc. 9x yêu thích Imagine Dragons sau khi nghe bản Thunder vào năm 2017. Khương nhận xét, ban nhạc "hát hơn nuốt đĩa" và đây là màn live thỏa mãn nhất trong các concert từng tham gia. Trong màn trình diễn của ban nhạc, Khương thích nhất bản Natural vì "hay hơn bản audio khi có thêm hiệu ứng âm thanh trống".

Mai Anh (28 tuổi, từ Hà Nội) cũng kết những đoạn cao trào của Natural. Cô nhận xét giọng ca của Dan Reynolds kết hợp hiệu ứng âm thanh phía sau khiến bản thân "nổi da gà" vì không ngờ lại hay đến thế. Bài Believer và các đoạn Dan đánh trống cũng khiến nữ khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. "Chất giọng quá đỉnh, hát một tiếng đồng hồ nhưng vẫn nguyên phong độ và rất sung", Mai Anh nói.

20.000 khán giả hòa giọng cùng nhóm nhạc. Ảnh: Thanh Tùng

Dù đang chạy deadline cuối năm, Thu My (TP HCM) vẫn tranh thủ đi gặp Imagine Dragons, khóc cười theo ban nhạc. My bắt đầu nghe nhạc của nhóm từ thời đại học đến nay, "gắn cả thời thanh xuân lẫn khi trưởng thành". Vì vậy khi nhóm lần đầu đến Việt Nam, My tìm mọi cách để mua vé. "Khi được nghe những bản hit, ký ức như sống lại, đầy xúc động", My nói.

Không chỉ mãn nhãn với màn trình diễn của các nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng tỏ ra bất ngờ về công tác chuẩn bị của 8wonder Winter. "Lần đầu tôi dự sự kiện có quét gương mặt", Khương Phạm nói.

Thu Thủy, từ Đà Nẵng bay TP HCM vào để gặp Imagine Dragons, ấn tượng với màn ném gấu bông của Hiếu Thứ Hai, bắn pháo hoa giấy, thả tuyết bằng bọt nước, và pháo hoa - "đặc sản" của 8Wonder khi kết thúc chương trình.

Khán giả liên tục nhún nhảy, hò reo hơn 4 tiếng. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh khán giả Việt Nam, đại nhạc hội cũng hút đông đảo khán giả quốc tế. Gia đình Karrie (Mỹ) sang Việt Nam từ tháng 7, sau khi chồng chị nhận công việc dạy học tại một trường quốc tế tại TP HCM. Vợ chồng chị và hai con có mặt tại sự kiện từ sớm, không ngừng nhún nhảy theo giọng của các ca sĩ. Karrie cho biết, cả hai vợ chồng đều thích Imagine Dragons, hạnh phúc khi được thưởng thức màn trình diễn của ban nhạc ngay tại Việt Nam.

Còn vợ chồng anh Stephen Marriot (Hà Lan) vì yêu thích ban nhạc Mỹ mà đến Việt Nam du lịch. Đến đêm nhạc, Ally Marriot có thêm ca sĩ yêu thích mới là Quang Hùng MasterD. Ngay khi bản Tình đầu quá chén cất lên, chị Ally không ngừng vẫy lighsticks, dù không hiểu lời Việt nhưng chị vẫn nhún nhảy, reo hò.

Trở về nhà sau hơn 60 phút đi đường, Thoại Vy (30 tuổi, TP HCM) nói cảm xúc vẫn còn lâng lâng. Trở thành fan của Soobin từ sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Vy quyết định rủ chồng cùng đi xem Soobin hát vì muốn chồng hiểu hơn về thần tượng của mình và ủng hộ theo đuổi thần tượng.

Bên cạnh nhạc hội quốc tế ngày 8/12, chuỗi lễ hội 8Wonder Winter chủ đề "Siêu hội Giáng sinh" diễn ra tại Vinhomes Grand Park, với loạt trải nghiệm mùa đông chưa từng có ở TP HCM như: trượt tuyết, ngắm tuyết rơi, tham gia bữa tiệc giữa không gian băng giá hay đón Giáng sinh đậm màu sắc nhiệt đới... Du khách có thể check-in, thưởng thức ẩm thực, hòa mình vào hoạt động giải trí, văn hóa, nghệ thuật suốt tháng 12.

Hoàng An