Khán giả hòa nhịp đón năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Không khí chào xuân tại khu vực trung tâm thành phố diễn ra sôi động với chương trình quy tụ gần 20 ca sĩ, DJ. "Biển người" đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 19h, tìm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi để thưởng thức âm nhạc và chờ khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới, tối 31/12.

Không khí chào xuân tại khu vực trung tâm thành phố diễn ra sôi động với chương trình quy tụ gần 20 ca sĩ, DJ. "Biển người" đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 19h, tìm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi để thưởng thức âm nhạc và chờ khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới, tối 31/12.

Khán giả trẻ đón chào Soobin. Năm qua, anh nằm trong nhóm ca sĩ nổi bật với loạt sản phẩm triệu view, tổ chức thành công concert kỷ niệm chặng đường 15 năm làm nghề.

Khán giả trẻ đón chào Soobin. Năm qua, anh nằm trong nhóm ca sĩ nổi bật với loạt sản phẩm triệu view, tổ chức thành công concert kỷ niệm chặng đường 15 năm làm nghề.

Khán giả liên tục reo hò, đứng dậy hát cùng các ca sĩ trong nhiều giờ đồng hồ.

Khán giả liên tục reo hò, đứng dậy hát cùng các ca sĩ trong nhiều giờ đồng hồ.

Soobin diễn loạt ca khúc đình đám như Blackjack, Superstar, Cao gót. Hiệu ứng âm thanh khói, lửa giúp tiết mục thêm bùng nổ. Trong thời khắc đếm ngược, Soobin cùng hàng chục nghìn người hô vang "Chúc mừng năm mới".

Soobin diễn loạt ca khúc đình đám như Blackjack, Superstar, Cao gót. Hiệu ứng âm thanh khói, lửa giúp tiết mục thêm bùng nổ. Trong thời khắc đếm ngược, Soobin cùng hàng chục nghìn người hô vang "Chúc mừng năm mới".

Soobin diễn "Đi để trở về' tại đêm nhạc chào năm mới 2026

Hát Đi để trở về ở cuối chương trình, Soobin nhắn gửi đến khán giả thông điệp sau một năm làm việc xa nhà, đối diện khó khăn nhưng hãy dành thời gian để trở về bên người thân dịp Tết bởi "gia đình luôn là số một". Video: Nhật Hà