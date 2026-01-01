Khán giả hòa nhịp đón năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Không khí chào xuân tại khu vực trung tâm thành phố diễn ra sôi động với chương trình quy tụ gần 20 ca sĩ, DJ. "Biển người" đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 19h, tìm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi để thưởng thức âm nhạc và chờ khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới, tối 31/12.
Không khí chào xuân tại khu vực trung tâm thành phố diễn ra sôi động với chương trình quy tụ gần 20 ca sĩ, DJ. "Biển người" đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 19h, tìm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi để thưởng thức âm nhạc và chờ khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới, tối 31/12.
Khán giả trẻ đón chào Soobin. Năm qua, anh nằm trong nhóm ca sĩ nổi bật với loạt sản phẩm triệu view, tổ chức thành công concert kỷ niệm chặng đường 15 năm làm nghề.
Khán giả trẻ đón chào Soobin. Năm qua, anh nằm trong nhóm ca sĩ nổi bật với loạt sản phẩm triệu view, tổ chức thành công concert kỷ niệm chặng đường 15 năm làm nghề.
Khán giả liên tục reo hò, đứng dậy hát cùng các ca sĩ trong nhiều giờ đồng hồ.
Khán giả liên tục reo hò, đứng dậy hát cùng các ca sĩ trong nhiều giờ đồng hồ.
Soobin diễn loạt ca khúc đình đám như Blackjack, Superstar, Cao gót. Hiệu ứng âm thanh khói, lửa giúp tiết mục thêm bùng nổ. Trong thời khắc đếm ngược, Soobin cùng hàng chục nghìn người hô vang "Chúc mừng năm mới".
Soobin diễn loạt ca khúc đình đám như Blackjack, Superstar, Cao gót. Hiệu ứng âm thanh khói, lửa giúp tiết mục thêm bùng nổ. Trong thời khắc đếm ngược, Soobin cùng hàng chục nghìn người hô vang "Chúc mừng năm mới".
Hát Đi để trở về ở cuối chương trình, Soobin nhắn gửi đến khán giả thông điệp sau một năm làm việc xa nhà, đối diện khó khăn nhưng hãy dành thời gian để trở về bên người thân dịp Tết bởi "gia đình luôn là số một". Video: Nhật Hà
Hoàng Thùy Linh mang đến Gieo quẻ đầu năm với phong cách sôi động cùng vũ đoàn như lời chúc an lành gửi đến khán giả. Khi âm nhạc See tình vang lên, khán giả đồng loạt hát theo.
Hoàng Thùy Linh mang đến Gieo quẻ đầu năm với phong cách sôi động cùng vũ đoàn như lời chúc an lành gửi đến khán giả. Khi âm nhạc See tình vang lên, khán giả đồng loạt hát theo.
Tóc Tiên là một trong những ngôi sao được chờ đón tại đêm nhạc. Cô diễn 90-60-90 theo phong cách gợi cảm. Chồng cô - nhà sản xuất âm nhạc Touliver - cũng có mặt ở khu vực khán giả xem và hòa nhịp trong tiết mục của cô.
Tóc Tiên là một trong những ngôi sao được chờ đón tại đêm nhạc. Cô diễn 90-60-90 theo phong cách gợi cảm. Chồng cô - nhà sản xuất âm nhạc Touliver - cũng có mặt ở khu vực khán giả xem và hòa nhịp trong tiết mục của cô.
Phạm Anh Khoa "cháy" với các ca khúc trong album Dân tôi ca phát hành gần cuối năm với nhiều chất liệu dân gian, truyền thống pha với đương đại.
Phạm Anh Khoa "cháy" với các ca khúc trong album Dân tôi ca phát hành gần cuối năm với nhiều chất liệu dân gian, truyền thống pha với đương đại.
Strong Trọng Hiếu khuấy động sân khấu với Kho báu - bản hit của anh trong năm 2025.
Strong Trọng Hiếu khuấy động sân khấu với Kho báu - bản hit của anh trong năm 2025.
Trọng Hiếu (phải) có màn kết hợp lần đầu tiên cùng Phạm Anh Khoa trên sân khấu với bản nhạc rock Ngựa ô thương nhớ.
Trọng Hiếu (phải) có màn kết hợp lần đầu tiên cùng Phạm Anh Khoa trên sân khấu với bản nhạc rock Ngựa ô thương nhớ.
Quang Hùng MasterD diễn các ca khúc quen thuộc nhưng phối mới để hợp với không khí gồm Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can.
Quang Hùng MasterD diễn các ca khúc quen thuộc nhưng phối mới để hợp với không khí gồm Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can.
Nghệ sĩ Hữu Quốc và ca sĩ Gen Z Muội biểu diễn liên khúc Tết Ngày xuân long phụng sum vầy cùng vũ đoàn, DJ.
Nghệ sĩ Hữu Quốc và ca sĩ Gen Z Muội biểu diễn liên khúc Tết Ngày xuân long phụng sum vầy cùng vũ đoàn, DJ.
Minh Quân - Tân Cao