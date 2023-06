Khán giả hào hứng với show có Charlie Puth và 7 sao Việt

Khán giả mong chờ thưởng thức giọng ca của Charlie Puth, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà cùng dàn sao tại nhạc hội "8Wonder" ở Nha Trang, ngày 22/7.

Đại nhạc hội quốc tế 8Wonder là một trong những sự kiện giải trí hot nhất tại Hòn Tre, Nha Trang hè này. Đại diện ban tổ chức cho biết lượng truy cập, tương tác trên Fanpage VinWonders tăng đột biến những ngày qua. Đa phần khán giả mong có thêm đợt vé bổ sung khi biết toàn bộ vé phổ thông, VIP hay VVIP đã bán hết. Số khác bàn luận, dự đoán màn kết hợp "có một không hai" của ngôi sao âm nhạc đã thành danh tại Mỹ với dàn nghệ sĩ Việt .

Ban tổ chức chưa công bố các ca khúc 8 nghệ sĩ sẽ thể hiện vì muốn tạo bất ngờ đến phút chót. Ảnh: VinWonders

Trên Facebook, hàng nghìn fan của Charlie Puth - ca sĩ Mỹ gắn với biệt danh "Hoàng tử tình ca", "ngôi sao tỷ lượt xem trên YouTube" - gọi 8Wonder là "đại tiệc âm nhạc" hay "show hoành tráng nhất của Charlie Puth tại Việt Nam". Lần đầu anh hội ngộ fan Việt ở Nha Trang, có đến hơn 75 phút biểu diễn.

Khán giả Tâm Nguyễn (Hà Nội) cho biết cô và nhóm bạn thân 5 người đã đặt vé hạng GA vì mong muốn được chứng kiến thần tượng ở khoảng cách gần nhất. Cô thích Charlie Puth gần 9 năm nay, thuộc lòng những ca khúc ngọt ngào của anh về tình yêu.

"Thừa hưởng dòng máu Do Thái và có mẹ là giáo viên thanh nhạc, cảm âm của Charlie Puth khá tốt. Lên 5 tuổi, anh đã có khả năng beatbox. Tôi thích nhất See you again (2015) - nhạc phim Fast and Furious 7 - do anh đồng sáng tác, thể hiện cùng rapper Wiz Khalifa. Ước gì được nghe trực tiếp ca khúc này trên sân khấu 8Wonder ngày 22/7 tới", Tâm Nguyễn nói.

Tương tự, khán giả Lệ Chi (TP HCM) cũng mong nghe lại See you again ngay tại sân khấu âm nhạc Việt Nam. "Hồi còn du học Mỹ, tôi từng đến show Charlie Puth và thưởng thức loạt ca khúc tỷ lượt view. Rất ấn tượng với không khí cuồng nhiệt khi ấy, mê chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và vẻ điển trai của anh", cô cho hay. See you again từng đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100 trong 12 tuần, được đề cử cho ba giải Grammy. Hiện nhạc phẩm đạt hơn 5,9 tỷ view trên YouTube cùng 2,1 tỷ lượt bình luận - con số mơ ước của nhiều ca sĩ Âu - Mỹ.

Vân Anh (Đà Nẵng) tiết lộ show diễn ra đúng dịp hè, không ảnh hưởng đến công việc giảng dạy, do đó cô "săn vé" VVIP ủng hộ thần tượng. Cũng như cộng đồng fan Charlie Puth, cô yêu thích bản See you again và đặc biệt mê We don't talk Anymore - ca khúc đánh dấu màn kết hợp của anh cùng Selena Gomez hồi 2017, thu hút đến 2,9 tỷ lượt view. Hiện Vân Anh là giáo viên song ngữ tại một trường quốc tế.

Trên các diễn đàn, fan cũng đồn đoán loạt ca khúc sẽ vang lên trên sân khấu Nha Trang như Attention, One call away, How long, Left and right hay Light switch - nhạc phẩm Charlie Puth phát hành hồi 2022.

Charlie Puth tại siêu nhạc hội vừa diễn ra ở Mỹ. Ảnh: Instagram Only.charles.puth

Sự góp mặt của 7 sao Việt gồm Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Mono, Hieuthuhai, Tlinh, Amee và DJ Mie cũng tạo sức hút cho nhạc hội. Nhiều fan chia sẻ lại video Mono nói mong chờ được biểu diễn cùng Charlie Puth và kỳ vọng âm nhạc của anh sẽ lan tỏa toàn cầu.

Khán giả Bình Minh (TP HCM) bình luận: "8Wonder - sân chơi của các nghệ sĩ đã thành danh và sao trẻ đang lên cùng tỏa sáng, thắp lên ngọn lửa với tình yêu âm nhạc. Thật mong chờ, biết đâu Mono sẽ song ca cùng Charlie Puth. Không gì là không thể".

Fan cũng kỳ vọng màn thể hiện của Hà Anh Tuấn, khi ban tổ chức tiết lộ anh mang đến sắc thái hoàn toàn khác biệt - trầm lặng, sâu lắng, lúc ngọt ngào, vấn vương cùng những bản phối mới lần đầu xuất hiện.

"Góp mặt trong dàn nghệ sĩ đã thành danh tại Việt Nam và thế giới, Hà Anh Tuấn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của đại tiệc âm nhạc ở Nha Trang, nơi mọi thế hệ từ Gen Z tới Millennials có thể tìm thấy những khoảnh khắc 'cháy hết mình", khán giả Linh Lan (Quy Nhơn) viết trên trang cá nhân.

Sơ đồ sân khấu cùng các hạng vé: GA 1,2 (đỏ), GA 3,4 (hồng), VIP (xanh lá cây) và hạng VVIP (vàng).

Hôm 23/6, ban tổ chức thông báo đã bán hết toàn bộ vé chính thức lẫn early bird (vé sớm). Hạng phổ thông đứng gần sân khấu chính gồm GA 1,2 và GA 3,4. Hạng VIP với khán đài riêng, tặng kèm một đồ uống và một đồ ăn nhẹ. Hạng VVIP có khán đài riêng biệt lẫn đặc quyền như: thưởng thức champaign, bia, nước ngọt không giới hạn cùng đồ ăn nhẹ. Ngoài ra, chủ nhân vé VVIP có một ngày vui chơi thỏa thích tại VinWonders Nha Trang cùng set quà tặng đậm dấu ấn 8Wonder.

Khác với các đại nhạc hội thông thường chỉ tập trung vào hoạt động biểu diễn, tại 8Wonder, khán giả có thể tham dự chuỗi sự kiện gồm:: trình diễn carnival; lễ hội đặc sản bản địa; cuộc thi cosplay; flashmob; liên hoan âm nhạc Indie; trạm khoa học khám phá đại dương; đại chiến thế giới nước với cụm 5 thử thách team building; vũ điệu Hawaii và DJ.

Khán giả cũng có thể mua sắm, check-in với tiểu cảnh phong cách installation art, thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, trang điểm và làm tóc. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như: sumo phao hơi, ném vòng cá ngựa, tương tác với vũ công trống led, khám phá ẩm thực đa quốc gia (Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và ba miền Việt Nam).

"Với 7 sắc thái khác biệt, dàn sao Việt sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng cho màn trình diễn hơn 75 phút của Charlie Puth, hứa hẹn đem đến 'kỳ quan cảm xúc không giới hạn-Infinity Wonder'. Chúng tôi kỳ vọng 8Wonder trở thành sàn diễn trong mơ, bệ phóng cho sao trẻ đến gần fan trong nước lẫn quốc tế, đưa Việt Nam từng bước chinh phục bản đồ âm nhạc thế giới", đại diện ban tổ chức cho hay.

Hiếu Châu