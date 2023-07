Khán giả gọi Sam Smith là 'thảm họa thời trang'

LondonCa sĩ Sam Smith bị nhiều người chê khi mặc đồ quá khổ luộm thuộm trong buổi ra mắt phim.

Giọng ca Unholy là một trong những khách mời ở buổi ra mắt phim Barbie hôm 12/7. Anh mặc áo nỉ xanh quá khổ, quần jean ống rộng từ bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của Vetements.

Sam Smith mặc phong cách luộm thuộm ở sự kiện hôm 12/7. Ảnh: AFP

Theo Pagesix, trên Twitter, đa số mọi người chê "trang phục thảm đỏ" của Smith không phù hợp. Họ viết: "Anh ấy mặc quần áo bình thường để dự sự kiện ra mắt phim?", "Đó là trang phục thảm đỏ tệ nhất tôi từng thấy", "Làm ơn dừng lại. Đúng là thảm họa thời trang", "Anh ta không có bộ nào sang trọng hay sao?".

Trong khi đó, Ryan Gosling và Margot Robbie - hai diễn viên chính - nhận "mưa" lời khen từ khán giả. Gosling ghi điểm với suit xanh bạc hà. Để tri ân bộ đồ chơi Barbie Enchanted Evening năm 1961, Robbie diện đầm corset hồng hơi thở vintage của Vivienne Westwood được thiết kế riêng, gắn hoa hồng ở hông.

Ryan Gosling bảnh bao bên Margot Robbie. Ảnh: AFP

Vài năm nay, Sam Smith thường xuất hiện cùng những bộ cánh lạ mắt. Ở BRIT 2023, ca sĩ diện bộ đồ cao su bơm hơi như quả bóng, bị khán giả chê lập dị. Anh từng mặc đồ quá khổ của Valentino lên thảm đỏ Grammy. Trong MV I'm Not Here to Make Friends, Smith cũng vấp phải phản ứng khác nhau của khán giả khi mặc corset cùng váy xuyên thấu. Năm 2020, ca sĩ gây chú ý khi diện váy khổng lồ che gần hết sân khấu trong show tại Australia.

Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times hồi tháng 1, Smith nói anh đã mất nhiều năm để chấp nhận về bản thân và vẻ ngoài sau cuộc đấu tranh với chứng dị dạng cơ thể. "Tôi được giải phóng, thoát khỏi những áp lực từng cảm thấy khi còn trẻ. Mẹ tôi nói rằng khi lớn hơn, tôi sẽ không còn quan tâm nhiều đến những gì mọi người nghĩ. Và bà có vẻ đúng".

Sam Smith sinh năm 1992 tại London, Anh. Anh bắt đầu ca hát từ năm 2007, nhận được sự chú ý với ca khúc Latch (2012) hát cùng nhóm nhạc điện tử Disclosure. Năm 2014, anh phát hành album đầu tay và thành công toàn thế giới. Một số bản hit của Sam gồm I'm Not the Only One, Stay With Me hay Writing's on the Wall (nhạc phim James Bond). Trong sự nghiệp, Sam giành bốn giải Grammy, ba giải BRIT, ba giải Billboard và thắng hạng mục nhạc phim tại Quả Cầu Vàng, Oscar.

Họa Mi (theo Pagesix)