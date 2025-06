Khán giả đội mưa nghe nhóm B.O.F hát

Trước đó, nhóm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" thể hiện vũ đạo gợi cảm trong các tiết mục Let me feel your love tonight, Gene - Có không giữ mất đừng tìm. Hàng nghìn khán giả reo hò, hòa giọng cùng các ca sĩ.