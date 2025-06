Hưng YênHàng chục nghìn khán giả đứng dưới mưa rào kéo dài hàng giờ, cổ vũ các nghệ sĩ trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", tối 15/6.

Khoảng 18h, mưa lớn kèm sấm chớp đổ xuống khu vực các nghệ sĩ chuẩn bị biểu diễn. Do có thông tin dự báo thời tiết từ trước, nhiều fan chuẩn bị ô, áo mưa. Mưa lớn khiến khán giả ướt sũng. Dù gặp sự cố thời tiết, fan không di chuyển hay hỗn loạn, đứng tại chỗ.

Ban tổ chức giăng bạt lớn ở một số khu vực đứng, phát áo mưa. Đạo diễn chương trình - Đinh Hà Uyên Thư - động viên người hâm mộ: "Các bạn ơi, các bạn cố lên một chút nhé. Ai có hai cái áo mưa, có dù thì san sẻ với người kế bên. Chịu khó một chút rồi chúng ta quẩy cùng nhau đến khuya nhé".

Khán giả dầm mưa xem 'Anh trai vượt ngàn chông gai' "Biển" khán giả reo hò dưới trời mưa, sấm chớp. Video: Đức Anh

Khoảng 18h30, khi các nghệ sĩ bắt đầu diễn, trời mưa nặng hạt. Các fan vẫn liên tục hò hét, cổ vũ dàn "anh tài". 19h, mưa ngớt dần nhưng vẫn còn sấm chớp. Minh Ánh, 32 tuổi, Hà Nội, cho biết khi dông lớn, cô khá sợ nhưng được bạn bè bên cạnh động viên. Ánh mua vé ở khu vực đứng. "Tôi thấy thương các nghệ sĩ khi phải diễn dưới mưa. Mong thời tiết thuận lợi vì chương trình sẽ kéo dài đến 0h", khán giả cho biết.

Fan mặc áo mưa xem concert. Ảnh: Đức Anh

Chương trình là concert thứ sáu của show, sau đêm diễn trước đó một ngày. Dù gần như không thay đổi các tiết mục, show tạo hiệu ứng tốt, mỗi đêm thu hút vài chục nghìn khán giả.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng.

Nhà sản xuất chương trình đã thực hiện bốn concert thành công tại TP HCM và Hưng Yên. Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Anh trai say hi trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình hai chương trình này, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Hà Thu