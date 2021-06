Khán giả chê tình tiết tự tử trong 'Hãy nói lời yêu'

Khán giả nhận xét phim "Hãy nói lời yêu" quá bi kịch khi nhân vật Minh tự tử vì không chịu được áp lực từ mẹ.

Minh (Quang Anh đóng) sống với mẹ - bà Hoài (Nguyệt Hằng) - sau khi bố mẹ chia tay, gặp áp lực chuyện học hành. Mẹ chì chiết cậu vì không đạt kết quả tốt ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, bắt con hứa đạt thủ khoa đại học. Bà ép con ở trong nhà suốt ngày, không được gặp gỡ bạn bè, chơi điện tử. Nhân vật Minh có nhiều câu thoại thể hiện sự quẫn bách: "Con là con người, không phải vật nuôi, mẹ không được phép nhốt con". Cuối tập 21 (phát sóng tối 25/6), Minh tự tử, qua đời ở tuổi 17.

Khán giả bàn tán tình tiết tự tử phim 'Hãy nói lời yêu' Trích đoạn tập 21 phim "Hãy nói lời yêu". Video: VFC.

Nhiều khán giả nói họ buồn khi chứng kiến nhân vật Minh qua đời, cho rằng phim đẩy bi kịch không cần thiết. Khán giả Như Lê viết trên fanpage bộ phim: "Thương Minh, ước gì cậu ấy chỉ nằm viện một thời gian để bà Hoài nhìn nhận sai lầm của mình". "Vừa xem vừa cầu mong Minh không sao nhưng cuối cùng cậu vẫn ra đi, không cầm nổi nước mắt", khán giả Dương Chiên bình luận. Chỉ một số người xem cho rằng tình tiết chân thực, không hiếm gặp ngoài đời.

Biên kịch phim - chị Huyền Lê - cho biết cân nhắc nhiều khi viết về tình tiết Minh tự tử: "Tôi biết khán giả sẽ phản ứng mạnh về số phận của Minh, nhưng tôi muốn người xem nhìn vào thực tế. Cuộc đời này không có cơ hội để chúng ta sửa chữa, cứu vãn mọi sai lầm. Sự ra đi của Minh có mục đích thức tỉnh nhiều bậc phụ huynh, để họ nhìn nhận lại cách dạy con. Những đứa trẻ non nớt, khả năng chịu đựng có giới hạn, dễ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực".

Quang Anh đóng Minh phim "Hãy nói lời yêu". Ảnh: VFC.

Diễn xuất của dàn diễn viên được khán giả khen ngợi trong tập 22. Khán giả Ngọc Diễm cho biết chị ám ảnh với những cảnh bà Hoài quát tháo, ép con ăn, hay nét diễn điên loạn của nghệ sĩ Nguyệt Hằng trong cảnh con qua đời.

Đóng vai Minh, chàng trai mọt sách nhút nhát, Quang Anh để lại ấn tượng bởi nét diễn đượm buồn. Anh cho biết: "Nhân vật không có nhiều đất diễn nhưng nội tâm, sâu sắc và u uất, bất lực khi phải kìm nén tất cả. Minh là nhân tố quan trọng, khiến các nhân vật còn lại thức tỉnh và thay đổi".

Phim Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình Hoàng My (Quỳnh Kool đóng). Có bố mẹ thành đạt, giàu có nhưng Hoàng My và em trai luôn sống trong sự kiểm soát, chèn ép đến vô lý. Bố cô - ông Tín - ngoại tình, gây ra nhiều bi kịch. Ngoài thông điệp về tình cảm gia đình, phim còn ca ngợi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của giới trẻ thông qua nhân vật Hoàng My và những người bạn của cô. Phan (Công Dương) mồ côi cha, chăm sóc mẹ bệnh tật nhưng luôn suy nghĩ tích cực. Tú (Bảo Hân) có bố mẹ tù tội nhưng lạc quan, biết quan tâm đến mọi người.

Hà Thu