Khán giả 8Wonder Winter Festival trải nghiệm hoạ mặt miễn phí

8Wonder Winter Festival nằm trong chuỗi sự kiện du lịch, giải trí Wake Up Festival 2023, khởi động ngày 30/10, sau đó diễn ra suốt 30 ngày đêm - từ ngày 9/12 đến 7/1/2024. Ngoài các sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao Vpop, khán giả có thể hòa mình vào nhiều hoạt động như: Đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực, hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới hay diễu hành Wake up Santa.

19h ngày 16/12, đêm nhạc 8Wonder Winter Festival bắt đầu diễn ra tại Quảng trường biển, thuộc tổ hợp Grand World, Bãi Dài, xoay quanh chủ đề Twilight till first light (Chạng vạng cho đến tia sáng đầu tiên), với sự cổ vũ của 12.000 khán giả.

Trong 75 phút, nghệ sĩ Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton, Sam Farrar lần lượt thể hiện This love, She will be loved, Moves like jagger, One more night, Don't wanna know, Sunday morning, Girls like you, Memories, animals, MapshaySugar - nhạc phẩm đạt gần bốn tỷ lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh nhóm nhạc Mỹ, show còn có sự góp mặt của sáu ca sĩ Việt gồm Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Toàn bộ set diễn được phối mới, đa sắc màu, từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul.