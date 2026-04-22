Khám trước khi cưới vợ, thanh niên phát hiện teo tinh hoàn

Trong lần đi khám sức khỏe trước kết hôn, nam thanh niên 28 tuổi bất ngờ khi được chẩn đoán teo tinh hoàn trái do giãn tĩnh mạch tinh kéo dài, dù không có triệu chứng rõ ràng.

Ngày 21/4, bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, cho biết thanh niên chưa lập gia đình, đến kiểm tra sức khỏe sinh sản với tâm lý yên tâm hơn trước khi cưới. Người bệnh không có biểu hiện đau nhiều, không sốt, sinh hoạt bình thường, chỉ thỉnh thoảng có cảm giác tức nhẹ vùng bìu trái sau khi đứng lâu hoặc vận động mạnh nên trước đó không đi kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhân nhỏ hơn bên phải. Kết quả siêu âm bìu cho thấy hình ảnh giãn tĩnh mạch thừng tinh trái, đường kính tĩnh mạch giãn tăng lên khi làm nghiệm pháp Valsalva, có hiện tượng trào ngược. Tinh hoàn trái có dấu hiệu giảm kích thước so với bên đối diện. Bệnh nhân được chẩn đoán teo tinh hoàn trái do giãn tĩnh mạch tinh.

Theo bác sĩ Phúc, giãn tĩnh mạch tinh là một trong những bệnh lý nam khoa khá thường gặp nhưng rất dễ bị bỏ qua do nhiều trường hợp tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng. Phần lớn người bệnh chỉ phát hiện tình cờ khi đi khám hiếm muộn, khám sức khỏe sinh sản hoặc khám tiền hôn nhân.

"Đây là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường, làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu vùng bìu, tăng nhiệt độ tại chỗ và lâu dài có thể tác động đến chức năng sinh tinh cũng như thể tích tinh hoàn. Nếu để kéo dài, người bệnh có nguy cơ giảm chất lượng tinh trùng, teo tinh hoàn và ảnh hưởng khả năng sinh sản", bác sĩ Phúc nói.

Minh họa nam giới khám sức khỏe.

Giãn tĩnh mạch tinh thường gặp nhiều ở bên trái do đặc điểm giải phẫu mạch máu. Một số bệnh nhân có biểu hiện đau tức bìu, nặng bìu, khó chịu khi đứng lâu hoặc chơi thể thao, nhưng cũng có nhiều trường hợp gần như không có dấu hiệu gì rõ rệt cho đến khi đi kiểm tra chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, khám tiền hôn nhân không chỉ giúp phát hiện các bệnh lây truyền hay kiểm tra sức khỏe tổng quát, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe sinh sản ở nam giới. Những bệnh lý như giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, bất thường nội tiết hay rối loạn tinh dịch đồ hoàn toàn có thể được phát hiện ở giai đoạn này.

Mặc dù trường hợp trên được phát hiện trước khi kết hôn, nhưng nếu để muộn hơn, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ như: Giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng khả năng có con, teo tinh hoàn tiến triển nặng hơn, đau tức bìu kéo dài ảnh hưởng sinh hoạt và tác động đến sinh lý và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo nam giới trước khi kết hôn nên chủ động khám sức khỏe sinh sản, đặc biệt khi có các biểu hiện như đau tức bìu, một bên tinh hoàn nhỏ hơn bên còn lại, có cảm giác nặng bìu hoặc đã cố gắng có con trong thời gian dài nhưng chưa thành công.

"Rất nhiều nam giới còn tâm lý ngại đi khám vì nghĩ mình vẫn sinh hoạt bình thường thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có những bệnh lý tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã để lại ảnh hưởng rõ ràng. Phát hiện sớm, điều trị đúng thời điểm và bảo vệ tốt hơn khả năng sinh sản về sau", bác sĩ Phúc nói.

