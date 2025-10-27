Khám sức khỏe định kỳ, hai phụ nữ bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư phổi

Không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, hai phụ nữ trung niên ở TP HCM được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm trong lần khám sức khỏe định kỳ.

Bệnh nhân 50 tuổi được phát hiện nốt mờ 11 mm ở thùy trên phổi phải khi chụp CT ngực liều thấp tầm soát sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả PET/CT cho thấy tổn thương có dấu hiệu nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm, không có hạch trung thất hay di căn xa.

TS.BS.CK2 Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực, cho biết bệnh nhân được định vị khối u bằng kim, sau đó phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi và nạo hạch triệt để. Sau một ngày, bệnh nhân hồi phục nhanh, xuất viện vào ngày thứ tư. Giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến giai đoạn 1A. Nhờ phát hiện sớm, bệnh nhân không cần hóa trị, hiện sức khỏe ổn định sau ba năm theo dõi.

Tương tự, một phụ nữ 55 tuổi cũng được phát hiện nốt mờ 9 mm ở phổi phải khi chụp CT ngực độ phân giải cao, dù hoàn toàn không có triệu chứng. Sau khi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi. Bốn ngày sau, người bệnh xuất viện, hiện sức khỏe ổn định, trở lại công việc bình thường, không tái phát sau hai năm theo dõi.

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan), ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất thế giới với hơn 2,2 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư, song bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Mỗi năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 200-250 ca ung thư phổi, trong đó nhiều bệnh nhân được điều trị thành công nhờ tầm soát định kỳ và phẫu thuật bằng hệ thống robot hiện đại.

Phẫu thuật ung thư phổi cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Bình, ung thư phổi giai đoạn sớm (giai đoạn một) nếu được phát hiện và phẫu thuật cắt bỏ triệt để, tỷ lệ sống trên 5 năm có thể đạt đến 90%, người bệnh không cần hóa trị hay xạ trị bổ sung. Việc ứng dụng robot giúp phẫu thuật chính xác, ít xâm lấn, bảo tồn mô lành, giúp người bệnh hồi phục nhanh và giảm biến chứng.

Ung thư phổi thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng ở giai đoạn sớm, các nốt mờ nhỏ ở phổi thường được phát hiện tình cờ khi tầm soát. Người dân được khuyến nghị nên khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nếu có yếu tố nguy cơ sẽ được bác sĩ chỉ định chụp CT liều thấp. Đây được xem là phương pháp hiệu quả, giúp nhận diện bất thường ngay cả khi chưa có dấu hiệu, từ đó mở ra cơ hội điều trị triệt để và sống khỏe mạnh lâu dài.

CT liều thấp được Hiệp hội Lồng ngực Mỹ (ATS) và Hiệp hội Ung thư Việt Nam khuyến cáo cho nhóm nguy cơ cao, gồm người trên 50 tuổi, hút thuốc lá, làm việc trong môi trường khói bụi hoặc có tiền sử bệnh phổi mạn tính, người thân từng mắc ung thư phổi. Với liều tia thấp, CT có thể thực hiện định kỳ hằng năm mà không gây hại sức khỏe, đồng thời tạo dữ liệu theo dõi lâu dài cho bệnh nhân.

Lê Phương