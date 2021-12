Khám phá vùng Đất Đỏ miền Đông

Bà Rịa - Vũng TàuDu khách đến vùng Đất Đỏ miền Đông có thể ngắm hoa anh đào nở, thăm làng chài Phước Hải, thưởng thức nhiều món hải sản tươi ngon...

Bài ca "Tình đất đỏ miền Đông" đã ghi sâu vào ký ức bao thế hệ về một mảnh đất quật cường trong chiến tranh, nơi sinh ra nữ liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu, song ít ai biết đây còn là điểm du lịch đang hút khách bởi những cung đường nên thơ và ẩm thực đặc sắc.

Xuất phát từ TP HCM đi theo quốc lộ 51 tới cổng chào TP Bà Rịa, du khách có 2 cách đến đất đỏ: rẽ vào TP Bà Rịa và chạy thẳng đường Cách Mạng Tháng Tám; hay tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 51, qua trung tâm thương mại Bà Rịa, đến vòng xoay có bảng chỉ dẫn hướng đi Phước Hải. Cả 2 con đường đều đưa du khách đến vòng xoay có cổng chào "Du lịch Long Hải". Đến vùng Đất Đỏ, du khách sẽ có vô số trải nghiệm thú vị, khó quên.

Ngắm hoa anh đào nở và thăm làng chài Phước Hải

Đèo nước ngọt uốn mình giữa một bên núi, một bên biển, nối hai vùng đất Long Điền và Đất Đỏ, và dẫn đến khu di tích Minh Đạm. Con đèo này đặc biệt đẹp vào dịp cuối năm khi rừng hoa anh đào hai bên đường trổ bông hồng rực, rất cuốn hút.

Được hình thành nên từ hàng trăm năm trước, nay làng chài Phước Hải đã trở thành một trong những thị trấn biển sầm uất với nhiều resort sang trọng. Song, không khí nhộn nhịp sáng sớm của người dân làng chài chờ đón những chiếc ghe, thuyền chợ nặng cá, tôm cập bến thì vẫn còn nguyên.

Bạn nên dành một ngày dậy thật sớm để ngắm bình mình, ra chợ chài ngắm thuyền ghe cập bến với đủ các loại hải sản tươi rói và mua ít đồ về thưởng thức. Đến chiều tà, lên một con ghe, bạn có dịp trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên biển để câu cá, câu mực cùng với ngư dân và ăn tối trên ghe với những hải sản tươi sống vừa câu. Khoảnh khắc nhìn thấy những chú cá cắn câu sẽ cho bạn cảm xúc thật đặc biệt.

Nếu muốn chọn một nơi yên tĩnh với khung cảnh biển - núi hữu tình, bạn có thể trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng thú vị như Lan Rừng Resort hay Oceanami resort và khám phá thị trấn Đất Đỏ.

Vùng Đất Đỏ còn có nhiều điểm du lịch lịch sử và tâm linh có thể thăm quan như: di tích lịch sử căn cứ cách mạng núi Minh Đạm, công viên tượng đài Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, chùa Linh Quang Tịnh xã Hòn Một, tham quan dinh Ông Nam Hải, mộ cá Ông, thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên (thị trấn Phước Hải).

Đài tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cao 7 m ở Đất Đỏ.

Thưởng thức ẩm thực đặc trưng Phước Hải

Đất Đỏ có nhiều đặc sản với hương vị rất riêng như bánh tét bắp, mắm bằm, gỏi các mai, canh chua tương me và các món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon với hương vị đặc trưng.

Trong số nhiều món ngon nên thử, bạn đừng bỏ qua canh chua tương me, gây ấn tượng với mùi thơm của sả, vị mặn mà trong tương hòa quện cùng vị chua từ me, ớt cay và vị cá biển ngọt thanh. Người dân nơi đây thường dùng vài loại cá biển để nấu canh chua tương me: cá đù, cá lò, cá ngao và đặc biệt đầu cá thiều. Món này ăn bún, nhắm rượu đều rất ngon miệng.

Bánh tét bắp là món ăn dân dã, truyền thống lâu đời của huyện Đất Đỏ. Bánh dẻo, mềm, thơm, có độ ngọt của bắp, vị ngậy béo của đậu xanh cùng với cơm dừa xay nhuyễn quyện lẫn vào nhau, tạo nên hương vị thơm ngon đặc biệt, ăn vào nhớ mãi.

Chả cá Phước Hải được nhiều du khách đánh giá là đặc sản ngon nức tiếng của huyện Đất Đỏ. Chả cá mềm, dẻo, dai và có vị ngọt thanh tự nhiên, sẽ là món quà phù hợp dành tặng cho người thân, bạn bè sau chuyến du lịch tới Đất Đỏ.

Gỏi cá mai là món ăn lâu đời của người dân vùng biển. Cá được trộn với giấm, đường phèn, nước cốt me, tỏi ớt, mắm ruốc... Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều món ngon cho bạn thưởng thức như súp khoai mài và khoai mài hấp sữa, bún nóng chả giò...

Thư Kỳ (ảnh: Sở Du lịch BR-VT)