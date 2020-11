Nhiều hạng mục của phân kỳ The Tropicana và Wonderland thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram đã và sắp đi vào vận hành, bổ sung nguồn cung dịch vụ lưu trú, giải trí, nghỉ dưỡng cho toàn khu vực.

The Tropicana vẫn đang giới thiệu đa dạng sản phẩm second home phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng nhóm khách hàng; từ những căn biệt thự mặt tiền bãi biển, khu biệt thự trên đồi đồi phóng tầm mắt về phía biển hay hướng về không gian xanh thẳm của rừng nguyên sinh, tới những căn villa trong làng chủ đề, được bao bọc bởi hệ thống kênh lagoon. 40 căn biệt thự biển đầu tiên đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thiện cuối tháng 12. Khoảng 100 căn biệt thự biển còn lại cũng dự kiến sẽ được bàn giao vào quý IV/2021.