Khám phá thị trường dệt may Việt Nam tại VTG 2025

Khách tham quan VTG 2025 có cơ hội tìm hiểu và kết nối với các nhà lãnh đạo quốc tế, tìm kiếm giải pháp để phát triển doanh nghiệp dệt may.

Triển lãm quốc tế lần thứ 23 về máy móc công nghiệp ngành dệt may Việt Nam (VTG 2025) sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/10, tại Trung tâm SECC, TP HCM.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 400 đơn vị đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Trên diện tích hơn 15.000 m2, các loại vải chức năng bền vững cùng hệ thống máy móc tự động hóa, số hóa phục vụ ngành dệt may và da giày được giới thiệu tới khách tham quan. VTG năm nay có sự kiện liên quan như Vitatex, Dyechem và VFM,

Khách tham quan tại triển lãm VTG 2024. Ảnh: Triển lãm VTG 2024

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), ngành dệt may vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 44 tỷ USD vào năm 2024. 70% trong số hơn 3.800 nhà máy dệt may tại Việt Nam hiện sản xuất hàng may mặc. Do đó, VTG 2025 sẽ đáp ứng nhu cầu của ngành và giới thiệu các giải pháp mới cho thị trường.

Năm nay các doanh nghiệp tham gia triển lãm như Xing Quan Lon, Ta yu Machine, Zhejiang Haiyin, Công ty TNHH THN Việt Nam, SBC, Epson, Thế Giới Sắc Màu sẽ trưng bày các máy dệt kim tròn và máy in nổi tiếng. Các doanh nghiệp như Sansin, Webest, Regen-Tech, Reo-Eco, Huayan Elastic, Jayashree, Fengqiang, Sankei... sẽ trưng bày các loại vải hiệu suất cao, vải chuyên dụng hay vai chức năng tiên tiến (như vải bền, hàng dệt co giãn và thuốc nhuộm); phụ kiện may mặc và vật liệu nhuộm dệt.

VTG 2025 còn quy tụ đội ngũ nhà cung cấp thiết bị kiểm tra và phụ trợ. Trong đó, Thanh Tin Tech giới thiệu các thiết bị kiểm tra tiên tiến và thiết bị phụ trợ hiệu quả, giúp các nhà sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời tinh giản quy trình.

Ngoài ngành dệt may, Việt Nam được xếp hạng là nước xuất khẩu da giày lớn thứ hai thế giới. Theo LEFASO (Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam), kim ngạch xuất khẩu giày dép và da thuộc của Việt Nam đạt 27,04 tỷ USD vào năm 2024. Dự kiến tăng trưởng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng 10% vào năm 2025, khẳng định vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng giày dép toàn cầu.

Để đáp ứng đà tăng trưởng này, triển lãm VFM 2025 mở rộng quy mô bằng cách quy tụ các nhà cung cấp máy móc da giày hàng đầu. Các đơn vị triển lãm nổi bật như Ejia Intelligent, Chuanli, Luluxing, Xingruigang và Jin Yue Lai giới thiệu các giải pháp tiên tiến, máy móc da giày đến máy dập khuôn khí nén tự động giúp nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính bền vững trong sản xuất giày dép. Sự tham gia của các nhà trưng bày này cùng với VFM có vai trò thúc đẩy chuyển đổi trong toàn ngành da giày.

Không khí sôi động tại Triển lãm VTG 2024. Ảnh: Triển lãm VTG 2024

Bên cạnh đó, trước những vấn đề về chuyển đổi xanh, triển lãm VTG 2025 sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề kéo dài 3 ngày (từ 15 đến 17/10) tập trung vào tính tuần hoàn, chức năng và tính bền vững với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, những nhà sản xuất tiên phong trong ngành cũng như các nhà nghiên cứu học thuật. Các phiên thảo luận sẽ khám phá các giải pháp đổi mới như xây dựng chuỗi cung ứng dệt may xanh, sản xuất đế giày từ vật liệu tái chế và các phương pháp sản xuất ít carbon.

"Từ máy móc tiên tiến đến giải pháp vải và da giày thế hệ mới, VTG 2025 mang đến góc nhìn toàn diện về tương lai ngành. Đây không chỉ là triển lãm mà còn là điểm hẹn kết nối, hợp tác và đổi mới", đại diện ban tổ chức cho biết.

Hải My