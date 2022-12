Khám phá thế giới bằng du thuyền hạng sang

Du khách có thể khám phá Singapore - Malaysia trên du thuyền Spectrum Of The Seas hay tour đến Nam Cực cùng L’Austral 5 sao.

Du lịch nghỉ dưỡng không chỉ gói gọn trong những resort cao cấp mà còn nhiều hình thức thú vị khác. Đặc biệt, các tour trên du thuyền sẽ cho du khách cơ hội tận hưởng ngày mới trên boong tàu, du ngoạn ngắm cảnh thiên nhiên và khám phá nhiều điểm đến đặc sắc.

Tour du thuyền Spectrum Of The Seas

Du thuyền Spectrum Of The Seas thuộc dòng tàu biển Quantumn Class đưa du khách khám phá Singapore - Malaysia. Đây là du thuyền có 2.137 phòng, dài 347 m, cao 41 m với 16 tầng; sức chứa đến 4.200 khách và 1.300 thủy thủ đoàn. Tuy số lượng hành khách lớn nhưng vẫn được phục vụ tận tình trong suốt chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Du thuyền Spectrum Of The Seas có sức chứa đến 4.200 khách và 1.300 thủy thủ đoàn. Ảnh: iVIVU

Du thuyền sẽ cập cảng Penang cho du khách tự do tham quan các địa điểm ở Malaysia: di sản thế giới George Town, nhà thờ Anh giáo cổ nhất Đông Nam Á tại St George's, hoặc ghé thăm nhà thờ Hồi giáo Captain Keling, nhà cổ Blue Mansion...

Giá tham khảo chỉ từ 15,59 triệu đồng một khách.

Tour Nam Cực cùng du thuyền L’Austral 5 sao

L’Austral 5 sao có sức chứa 264 khách, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao về sự an toàn cho cả du khách và môi trường. Du thuyền có 7 boong với nhiều không gian công cộng, kết hợp 95% phòng và suite có ban công riêng, tạo cơ hội cho những kết nối thân mật.

Du thuyền L’Austral 5 sao có 7 boong với nhiều không gian công cộng. Ảnh: L’Austral

Đến tour Nam Cực, du khách được chiêm ngưỡng cảnh quan tươi đẹp của cực Nam trái đất; trò chuyện cùng các nhà tự nhiên học; đi bộ đường dài trên băng tuyết; tham quan trạm nghiên cứu và trạm săn cá voi. Ngoài ra, du khách được ngắm cá voi lưng gù, các loài chim cánh cụt, nhiều loài hải cẩu và chim biển...

Tour Nam Cực kéo dài trong 15 ngày 14 đêm. Giá tham khảo chỉ 368,999 triệu đồng một khách.

Tour Mỹ - Mexico bằng du thuyền Icon Of The Seas

Du thuyền Icon Of The Seas đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2024. Icon of the Seas sẽ dài 365,7 m và nặng 250.800 tấn.

Du thuyền có 2.805 phòng nghỉ hướng đến kỳ nghỉ kiểu gia đình, sức chứa lên đến 7.800 hành khách và 2.350 thành viên thủy thủ đoàn. Icon of the Seas sẽ có những tính năng mới mẻ, mang lại cảm giác thú vị cho hành khách.

Du thuyền Icon Of The Seas có 8 khu phố thiết kế theo chủ đề, hồ bơi vô cực, sân trượt băng và vô số trò chơi. Ảnh: Icon Of The Seas

Đặc biệt, du thuyền có một công viên nước lớn trên biển, một thành phố nổi đầy cây xanh với 8 khu phố thiết kế theo chủ đề, hồ bơi vô cực, sân trượt băng và vô số trò chơi. Trên du thuyền còn có hơn 40 nhà hàng, quán cà phê, quán bar và phòng chờ bao gồm nhà hàng Coastal Kitchen hai tầng.

Tham gia tour du thuyền, du khách có cơ hội tham quan thành phố Miami; đến hòn đảo nghỉ dưỡng tư nhân Perfect Day at CocoCay của Royal Caribbean với công viên nước, bay khinh khí cầu và tắm biển.

Du khách còn được khám phá văn hóa lịch sử cổ xưa của người Maya tại Costa Maya và Cozumel và cùng nhau thưởng thức loại rượu nổi tiếng với ẩm thực Mexico đặc sắc.

Tour này sẽ kéo dài trong 10 ngày 9 đêm. Giá tham khảo chỉ 125,99 triệu đồng một khách.

Tour khám phá Địa Trung Hải cùng du thuyền Princess

Du thuyền 5 sao Princess mang đến trải nghiệm đáng nhớ trên biển, là nơi du khách có thể thưởng lãm cảnh đẹp ở độ cao 39 m so với mặt nước biển với SeaWalk, đường đi bộ lát kính trên biển dài 8,5 m.

Chiếc du thuyền có sức chứa 3.560 hành khách với nhiều hoạt động như thưởng thức ẩm thực quốc tế, xem đầu bếp chế biến ngay tại quầy; trình diễn nhạc kịch, nhạc sống và mua sắm tại khu vực miễn thuế trên biển hay thử vận may tại Princess’s Casino - Las Vegas thu nhỏ ngay trên du thuyền.

Sau khi trải nghiệm vui chơi, du khách có thể thư giãn tại Lotus Spa với các liệu trình massage bằng đá thơm, giải độc cơ thể, xông hơi nước hoặc khô... Sau đó, du khách được tham gia các trò chơi nhẹ nhàng, thú vị dành cho gia đình như thử tài bắt cua với Crab Sort Challenge, tìm kiếm Bigfoot - dấu chân bí ẩn, giải đố vui...

Du thuyền Princess có sức chứa 3.560 hành khách với nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: Princess Cruises

Du thuyền cập bến thị trấn cảng Genoa để du khách tham quan làng chài Portofino, ngắm cảnh cảng biển Italy. Du khách ghé thành phố Florence thăm quảng trường Piazza della Signoria hình chữ W nổi tiếng, cầu Ponte Vecchio - cây cầu mang kiến trúc đặc biệt với một "đô thị thu nhỏ" sầm uất ngay trên cầu.

Sau khi tạm biệt du thuyền Princess Cruises, du khách sẽ có chuyến khám phá Rome với hoạt động tham quan thành Vatican, quảng trường Thánh Peter, đại giáo đường Thánh Peter, đấu trường La Mã Colosseum, đài phun nước Trevi, đền Pantheon...

Tour sẽ kéo dài trong 12 ngày 11 đêm. Giá tham khảo chỉ 128,29 triệu đồng một khách.

Hãy liên hệ iVIVU qua hotline (028) 3933 8002 để được tư vấn và nhận khuyến mãi và biết thêm về chính sách thanh toán tiện lợi, trả góp hàng tháng, đặc biệt những ưu đãi khi trả góp bằng thẻ tín dụng.

Thư Kỳ