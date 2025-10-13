Khám phá Songkhla - điểm nhấn SEA Games 2025

Thái LanTỉnh Songkhla là một trong ba địa phương đăng cai SEA Games 2025, sở hữu văn hóa đa dạng và cảnh đẹp thiên nhiên trù phú.

Songkhla nằm ở miền Nam Thái Lan, cách Bangkok khoảng 1 giờ 45 phút bay, là trung tâm kinh tế - thương mại lớn của khu vực. Tại đây, du khách có thể khám phá biển hồ, bãi biển thơ mộng, nền văn hóa giao thoa giữa các dân tộc Thái, Hoa và Mã Lai.

Tượng nàng tiên cá vàng trên bãi biển Samila. Ảnh: TAT

Nổi bật tại Songkhla là phố cổ với kiến trúc Art Deco và nhà gỗ Phúc Kiến, cùng những bức tranh nghệ thuật đường phố. Du khách đến đây có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống như roti Nang Ngam, bánh trứng nướng than hay cháo Koh Thai.

Hình ảnh nổi bật của tỉnh là tượng nàng tiên cá vàng trên bãi biển Samila và cầu Tinsulanon - cây cầu bê tông dài nhất Thái Lan. Ngoài ra, đảo Ko Yo là điểm dừng chân hấp dẫn du khách với chùa Phật nằm Wat Laem Pho, thiền viện Khao Kuti có tầm nhìn 360 độ ra hồ Songkhla và vịnh Thái Lan, cùng Bảo tàng Quốc gia Songkhla lưu giữ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc.

Hồ Songkhla với làng chài lâu đời. Ảnh: Ko Yo - Songkhla

Hồ Songkhla được mệnh danh "thành phố hai biển" với đường bờ biển giáp vịnh Thái Lan và hồ Songkhla. Đây là đầm phá lớn nhất ASEAN, tồn tại hơn 1.000 năm. Hồ bao quanh bởi rừng ngập mặn, nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã và chim rừng màu sắc. Du khách còn có thể tham quan làng chài có lịch sử lâu đời và tìm hiểu về phong tục tập quán khi đến đây. Đặc biệt, bạn có thể khám phá cảnh đẹp xung quanh hồ bằng thuyền và thưởng thức đặc sản địa phương giữa thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Thành phố Hat Yai là "trái tim" của Songkhla, dành cho những ai yêu thích ẩm thực và không khí sôi động về đêm. Du khách có thể ghé qua các khu chợ, trung tâm mua sắm sầm uất để thưởng thức món dim sum, khaotom (cháo với các loại ăn kèm) hoặc nhâm nhi cà phê tại Chokdee Dim Sum và Good Mountain Cafe.

Trải nghiệm ẩm thực đặc sắc khi đến Songkhla. Ảnh: TAT

Nhà thờ Hồi giáo trung tâm Songkhla được ví như "Taj Mahal của Thái Lan". Đây là nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng với thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Mughal cổ điển. Nhà thờ có thiết kế đối xứng với mái vòm vàng trung tâm trên đỉnh một tòa nhà hình vuông lớn.

Nhà thờ Hồi giáo trung tâm Songkhla - Songkhla Central Mosque. Ảnh: TAT

Ngoài Songkhla, SEA Games 2025 còn được tổ chức tại Bangkok và Chonburi. Sự kiện này không chỉ là dịp cổ vũ các môn thi đấu, còn là cơ hội trải nghiệm "5 điều phải làm ở Thái Lan": thưởng thức ẩm thực đặc trưng; trải nghiệm du thuyền, lễ hội ánh sáng hay các hoạt động thể thao dưới nước; mua sắm quà lưu niệm; khám phá chùa chiền, phố cổ và các điểm đến thiên nhiên; chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ Mahanakhon Skywalk, sông Chao Phraya hay hồ Songkhla.

Thanh Thư