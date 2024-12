Khám phá Singapore qua MV 'Cuối tuần (1825)' của Hoàng Dũng

Đến Gardens by the Bay dịp cuối năm, du khách có thể trải nghiệm loạt hoạt động hấp dẫn như sau:

Triển lãm Impressions of Monet (Ấn tượng về Monet ): kéo dài đến hết 18/2/2025, gồm hai khu - The Garden (trưng bày 18.000 cây, tái hiện vườn ươm súng cùng ngôi nhà màu hồng của Monet) và The Experience, nghệ thuật tương tác và trình diễn ánh sáng.

Christmas Wonderland (Xứ sở giáng sinh): sự kiện được du khách lẫn người dân trông đợi vào cuối năm. Trong lần thứ 11 tổ chức, lễ hội kéo dài đến 1/1/2025, với các công trình ánh sáng như đường hầm Merry Lane 65 m trang hoàng 75.000 bóng đèn, Spalliera cao 20 m.

Du khách nên đến Blizzard Time ngắm tuyết rơi trong giai điệu Magic of Christmas (Phép màu Giáng sinh) và khám phá điệu nhảy Odette's Dance lấy cảm hứng từ vở ballet Swan Lake (Hồ Thiên nga) kinh điển.

Ngoài ra, triển lãm Disney Garden of Wonder (Khu vườn diệu kỳ của Disney) kéo dài đến 31/3/2025, mở cửa 10h-21h hàng ngày, tạo sức hút với loạt nhân vật hoạt hình nổi tiếng gồm: Mickey, cao bồi Woody, phi hành gia Buzz Lightyear, công chúa Bạch Tuyết hay nàng tiên cá Ariel. Ảnh: Gardens by the Bay