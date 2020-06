Khám phá những góc 'sống ảo' tại Huế

Cung An Định

Cung An Định nằm bên bờ sông An Cựu, được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1917. Khác với nhiều công trình kiến trúc nhà Nguyễn, cung An Định có những dấu ấn của dòng kiến trúc tân - cổ điển. Đến đây, du khách như lạc vào một lâu đài châu Âu với các chi tiết trang trí tinh xảo, tỉ mỉ. Ban đầu, cung có khoảng 10 công trình, trải qua thời gian, nay chỉ còn lại 3 công trình khá nguyên vẹn là Cổng chính, đình Trung Lập và lầu Khải Tường. Ảnh được chụp từ phía sau Lầu Khải Tường.