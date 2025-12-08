Khám phá hang động ví như Sơn Đoòng ở Lào

Vườn quốc gia Hin Nam Nô hay công viên đá Hin Nam Nô, nằm ở huyện Boualapha, tỉnh Khammouane, miền Trung Lào, giáp với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam.

Khu vực này là một trong những cảnh quan karst đá vôi nguyên vẹn nhất thế giới, nằm tại giao thoa dãy núi Annam và vành đai Đá vôi Trung Đông Dương. Hệ thống karst hình thành từ 400 triệu năm trước với hơn 220 km hang động, bao gồm hang Sơn Đoòng và Xe Bang Fai - những hang động lớn nhất thế giới.

Trong ảnh là cửa vào hang động Xe Bang Fai được nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung chụp trong chuyến khám phá vào cuối tháng 11.