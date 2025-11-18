Khám phá hai ngôi làng dưới chân cột cờ Lũng Cú

Tuyên QuangCùng nằm dưới chân núi Rồng, Lô Lô Chải thu hút nhờ dịch vụ sôi động, còn Thèn Pả cách đó vài trăm mét lại mang đến không gian tĩnh lặng của bản làng người H'Mông.

Lô Lô Chải và Thèn Pả là hai điểm đến hút khách nhất trong 9 thôn bản tại xã Lũng Cú (Hà Giang cũ). Cách nhau vài trăm mét, hai nơi này có kiến trúc tương đồng với nhà trình tường, mái ngói âm dương và hàng rào đá.

Theo Lê Thanh Hiền, du khách nhiều lần đến Lũng Cú, sự khác biệt nằm ở không gian trải nghiệm. Lô Lô Chải thường đông đúc, phù hợp khám phá vào ngày vắng, trong khi Thèn Pả luôn giữ được vẻ yên bình.

Một góc làng Thèn Pả. Ảnh: Làng Thèn Pả

Lô Lô Chải: Nhịp sống du lịch cộng đồng

Nằm cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km, Lô Lô Chải là nơi sinh sống tập trung của đồng bào Lô Lô. Vài năm gần đây, ngôi làng này đã trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch nhờ quy hoạch bài bản và dịch vụ đa dạng.

Kiến trúc chủ đạo tại đây là những nếp nhà trình tường vách đất, lợp ngói âm dương và hàng rào đá xếp chồng thủ công. Theo thống kê của UBND xã Lũng Cú, hiện thôn có hàng chục hộ kinh doanh homestay, tạo nên một không gian du lịch sôi động.

Chị Lê Thanh Hiền (Hà Nội), du khách nhiều năm liên tiếp quay lại Lũng Cú, cho biết Lô Lô Chải là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích sự tiện nghi. "Buổi tối ở đây rất vui, du khách dễ dàng tìm thấy những quán cà phê bài trí đẹp mắt như Cực Bắc, See Me, vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm cột cờ lung linh ánh đèn", chị Hiền nói.

Do phát triển mạnh về dịch vụ, Lô Lô Chải thường đông đúc vào dịp cuối tuần hay lễ tết. Giá phòng tại đây dao động 800.000 - 1.500.000 đồng một đêm.

Thèn Pả: Không gian văn hóa nguyên bản

Nếu muốn tìm điểm đến bình yên hơn, du khách chỉ cần đi bộ vài phút sang thôn Thèn Pả, nơi nằm ẩn mình dưới những hàng sa mộc cổ thụ. Trong tiếng địa phương, Thèn Pả nghĩa là "cánh đồng lớn", mô tả địa thế thung lũng bằng phẳng của ngôi làng này.

Thèn Pả là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người H'Mông với quy mô nhỏ, chỉ gồm 11 hộ dân đều là anh em trong dòng họ Vàng. Cấu trúc gia tộc khép kín này giúp Thèn Pả giữ được nếp sống nguyên bản, ít bị tác động bởi sự thương mại hóa.

Dịch vụ lưu trú tại đây chưa phát triển đại trà như Lô Lô Chải. Theo người dân địa phương, Thèn Pả hiện có hai hình thức: homestay sống cùng gia chủ để trải nghiệm văn hóa và khu nghỉ dưỡng Thèn Pả Village tách biệt.

Đến Thèn Pả, du khách sẽ có cảm giác thời gian trôi chậm lại. Các hoạt động trải nghiệm chủ yếu là vẽ sáp ong, nhuộm chàm, hoặc đi bộ (hiking) quanh cánh đồng tam giác mạch. Giá dịch vụ tại đây cũng mềm hơn, trung bình dưới 500.000 đồng cho một đêm lưu trú.

Di chuyển

Cung đường: Quãng đường từ Hà Nội đến Lũng Cú khoảng 450 km. Lộ trình phổ biến: Hà Nội - Phường Hà Giang (trước là TP Hà Giang) - Xã Lũng Cú.

Thời gian: Tổng thời gian di chuyển bằng ôtô khoảng 9-10 tiếng. Đoạn từ trung tâm phường Hà Giang lên Lũng Cú dài khoảng 160 km nhưng đường đèo dốc, nhiều khúc cua tay áo, cần 4-5 tiếng di chuyển.

Phương tiện: Xe khách giường nằm (giá vé 250.000 - 350.000 đồng/chiều) là lựa chọn tối ưu để đến trung tâm tỉnh, sau đó thuê xe máy hoặc ôtô để linh hoạt di chuyển.

Ẩm thực và Đặc sản

Cả hai ngôi làng đều phục vụ các món ăn đặc trưng của vùng cao biên giới.

Món ăn: Thắng cố, lẩu gà đen, thịt treo gác bếp, mèn mén (cơm ngô).

Đồ uống: Rượu ngô men lá, cháo ấu tẩu (món ăn bài thuốc giúp giãn gân cốt, trị đau xương khớp).

Nhà hàng: Du khách có thể đặt ăn tại homestay hoặc tham khảo nhà hàng Khói tại Lô Lô Chải với thực đơn đa dạng món Âu - Á.

Tham quan

Lô Lô Chải: Thích hợp để lưu trú, check in, tận hưởng không khí giao lưu buổi tối và cà phê ngắm cảnh.

Thèn Pả: Thích hợp để dạo bộ buổi sáng hoặc chiều tà, tìm hiểu sâu về đời sống người Mông và tận hưởng sự tĩnh lặng.

Với quỹ thời gian 4 ngày 3 đêm tại Lũng Cú, việc di chuyển qua lại giữa hai ngôi làng rất thuận tiện do khoảng cách gần.

Lịch trình gợi ý cho du khách từ Hà Nội

Ngày 1: Di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang. Nghỉ trưa và ăn tại trung tâm phường Hà Giang. Buổi chiều di chuyển tới xã Lũng Cú. Nghỉ đêm ở Thèn Pả.

Ngày 2: Tham quan cột cờ Lũng Cũ, làng Thèn Pả, trải nghiệm vẽ sáp ong, cưỡi ngựa. Di chuyển sang Lô Lô Chải, nghỉ đêm ở Lô Lô Chải.

Ngày 3: Tham quan Lô Lô Chải, ăn trưa tại thôn. 13h di chuyển về trung tâm xã Đồng Văn, ghé đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế. Nghỉ đêm tại Đồng Văn.

Ngày 4: Tham quan một số nơi ở Đồng Văn và chợ phiên Mèo Vạc. Chiều di chuyển về Hà Giang và tối trở lại Hà Nội.

Tâm Anh