'Khám phá Hà Nội' vào top trải nghiệm thú vị ở châu Á

TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 trải nghiệm được du khách khắp thế giới yêu thích khi đến châu Á, trong đó có khám phá Hà Nội và Hội An.

Việt Nam có hai hoạt động được vinh danh trong top 25 trải nghiệm thú vị nhất châu lục do hàng triệu độc giả khắp hành tinh bình chọn.

Đứng ở vị trí thứ 15 là tham gia tour xe máy để khám phá ẩm thực, văn hóa, cuộc sống, phong cảnh và các hoạt động giải trí ở thủ đô Hà Nội. Nhận xét về tour này, Tripadvisor trích lời một du khách: "Đó là một chuyến đi vui vẻ, được tổ chức tốt và khó quên". Đứng thứ 20 là hoạt động học nấu ăn, tham quan chợ địa phương, đi thuyền thúng và câu mực ở Hội An.

Khách quốc tế nói trên Tripadvisor rằng họ sẽ giới thiệu với bạn bè về trải nghiệm khám phá Hà Nội. Ảnh: TripAdvisor

Tham gia lớp học nấu món Thái và ẩm thực địa phương Chiang Mai là hoạt động được nhiều du khách yêu thích nhất và bình chọn ở vị trí đầu tiên. "Đó là một buổi tối ngon lành và thân thiện" là nhận xét mà Tripadvisor miêu tả về lớp học này.

Tripadvisor Travellers's Choice Awards là giải thưởng thường niên do du khách bình chọn. Ngoài việc đánh giá trên toàn thế giới, giải thưởng chia danh sách theo các khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Nam Thái Bình Dương... dựa trên các tiêu chí như điểm đến tạo xu hướng, điểm đến mới nổi, điểm đến cho người mê ẩm thực, người mê hoạt động ngoài trời... Kết quả dựa trên chất lượng và số lượng bình chọn của hàng triệu người dùng khắp thế giới.

Top 25 trải nghiệm thú vị nhất châu Á 2022:

1. Lớp học nấu ăn ở Chiang Mai

2. Lớp học nấu ăn tại nhà của một người dân địa phương ở Siem Reap, Campuchia

3. Ngắm bình minh ở Angkor Wat

4. Tham gia tour riêng đến đền Taj Mahal từ New Delhi, Ấn Độ

5. Đến thăm Ubud, Indonesia

6. Học nấu ăn ở Phuket

7. Học nấu ăn ở Seoul và đi chợ địa phương

8. Tham quan pháo đài Jaisalmer và chợ Old Bazaar, Ấn Độ

9. Học lướt sóng ở Bali, Indonesia

10. Khám phá ẩm thực Bangkok cho nhóm nhỏ (8 khách) và do đầu bếp lên thực đơn.

11. Đến trại nền (Base Camp) trên đỉnh Everest bằng trực thăng từ Nepal

12. Học nấu ăn ở Sri Lanka

13. Tour tham quan Osaka, Nhật Bản

14. Tour riêng ngắm cảnh Mumbai, Ấn Độ trong 5 tiếng

15. Tham gia tour xe máy để khám phá ẩm thực, văn hóa, cuộc sống, phong cảnh và các hoạt động giải trí ở Hà Nội, Việt Nam.

16. Tour leo lên Base Camp ở Everest trong 14 ngày.

17. Tour dành cả ngày để chăm sóc voi ở Chiang Mai, Thái Lan.

18. Tour đi xe đạp khám phá Singapore

19. Tham quan hồ Tonle Sap và Kampong Phluk từ Siem Reap, Campuchia trong nửa ngày.

20. Học nấu ăn, đi chợ địa phương, câu mực, đi thuyền thúng ở Hội An

21. Tham quan các thác nước đẹp nhất Bali, Indonesia.

22. Tham quan đền Lempuyang và lặn với ống thở ở Bali, Indonesia

23. Tham quan đền Garni, Geghard và Lavash Baking từ Yerevan, Armenia

24. Tour ẩm thực Osaka, Nhật Bản

25. Chương trình tập lái máy bay (bay trải nghiệm trên buồng lái mô phỏng) ở Singapore.

Anh Minh (Theo Tripadvisor)