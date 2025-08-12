Khám phá Hà Giang bằng ôtô hay xe máy?

Tuyên QuangHà Giang sắp vào mùa cao điểm du lịch và một trong những điều được du khách quan tâm là nên chọn phương tiện nào để di chuyển.

Khách du lịch đến Hà Giang thường truyền miệng câu nói "bốn bánh dịch chuyển thể xác, hai bánh dịch chuyển tâm hồn" để nói về lý do chọn xe máy hay ôtô để di chuyển.

Giáp Văn Hải, nhiều năm làm hướng dẫn viên ở Hà Giang, cho hay khách của anh có nhiều đối tượng và các tour của Hải thường cung cấp cả hai phương tiện. "Đa phần người trẻ chọn di chuyển bằng xe máy, trong khi khách từ khoảng 40 tuổi trở lên phần lớn chọn ôtô", anh Hải nói.

Công Dân, một hướng dẫn viên khác tại Hà Giang, cũng cho hay nếu du khách đi theo nhóm ít người, thích phiêu lưu mạo hiểm thì nên chọn xe máy. Còn nếu đi đoàn đông, "vừa chơi vừa nghỉ, ngắm cảnh từ xa" thì ôtô là phương tiện phù hợp.

Du lịch bằng xe máy giúp du khách dễ check in nhiều điểm đến đẹp. Ảnh: Quang Thắng

Lựa chọn phương tiện nào phụ thuộc vào nhu cầu, sở thích, tình trạng sức khỏe và điều kiện kinh tế của du khách, theo các hướng dẫn viên. Du khách đến Hà Giang cũng cần nghiên cứu kỹ địa hình và tham khảo ý kiến những người làm du lịch, cũng như những người đã đi trước để quyết định. Có một số ưu nhược điểm giúp du khách cân nhắc chọn phương tiện phù hợp.

Với ôtô, ưu điểm là thoải mái, không lo mưa gió, nắng gắt, đường xấu. Phương tiện này phù hợp với người lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ, giúp "tiết kiệm" sức khỏe, đặc biệt khi đi cung đường dài, đèo dốc như Mã Pí Lèng. Những khách thường mang theo hành lý nhiều, đồ cắm trại, thiết bị quay phim, chụp ảnh thì cũng nên chọn ôtô.

Trong khi đó, "Hà Giang đẹp ở cung đường", Giáp Văn Hải cho hay, nên xe máy giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn. Du lịch Hà Giang bằng xe máy có ưu điểm thuận tiện ngắm cảnh, dừng lại chụp ảnh bất cứ đâu. Khách có thể cảm nhận rõ rệt khí hậu, gió trời, "mùi của núi rừng, sự tự do và linh hoạt", dễ dàng khám phá sâu vào các bản làng, đường nhỏ, off-road, nơi ít người biết.

Về chi phí, du lịch bằng xe máy khá rẻ, với giá thuê khoảng 200.000 đồng một ngày nếu đi nhóm 1-2 người. Nhưng đi nhóm chung 4-6 người, ôtô là phương tiện phù hợp hơn vì giá cả không chênh nhiều.

Ôtô di chuyển ở Hà Giang đôi lúc gặp tắc đường hoặc di chuyển khó. Ảnh: Anh Tú

Nhưng mỗi phương tiện cũng đều có hạn chế nhất định. Đi bằng ôtô, du khách có thể phải bỏ qua nhiều cảnh đẹp chỉ có thể tiếp cận bằng xe máy hoặc đi bộ, không tận hưởng được không khí hay thời tiết (nếu trời đẹp). Nhưng nếu du khách không có sức khỏe tốt, tay lái yếu, sẽ dễ mệt mỏi.

"Rất nhiều người bị đau lưng vì lái xe máy đường dài đi Hà Giang", Hải nói thêm. Xe máy phù hợp với người trẻ, khỏe, có thể chịu đủ mọi thời tiết và không ngại khi mang vác nhiều đồ.

Tuy nhiên, dù đi bằng phương tiện nào, du khách cũng nên có sự chuẩn bị kỹ vì đường Hà Giang chủ yếu là đường đèo dốc, cua tay áo, sương mù. Người không quen đường hoặc người ít lái xe đường trường sẽ gặp khó khăn. "Những người nhất định phải đi ôtô cân nhắc việc thuê xe có người lái ở địa phương để đảm bảo an toàn", anh Hải nói thêm.

Mai Phương, một nữ du khách từng có trải nghiệm xe máy đi Hà Giang cách đây 2 năm, cho hay đi bằng xe máy mới cảm nhận được hết vẻ đẹp hùng vĩ, nhưng đường đi khá xa (từ Hà Giang lên Đồng Văn khoảng 150 km), các điểm khác cũng trung bình 20 km, nhiều đoạn dốc và ngoằn ngoèo "Nếu đi xe máy, du khách cần chắc tay, biết đi xe số, không đi quá nhanh và có sự chuẩn bị kỹ càng", Phương cho hay.

Tâm Anh