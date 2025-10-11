Khám phá đường hầm như mê cung dưới lòng đất Vịnh Mốc

Công trình được xây dựng thành ba tầng với 13 cửa ra vào, gồm 7 cửa hướng ra biển và 6 cửa thông lên đồi, đồng thời đóng vai trò như các lỗ thông hơi. Mỗi cửa hầm đều được chống sập bằng gỗ và thường xuyên gia cố để tránh sụt lở. Người dân xưa kia ở trong địa đạo hầu như không ra ngoài, chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết và đảm bảo an toàn.

Trong ảnh là một lối vào địa đạo Vịnh Mốc.