Khám phá đường hầm như mê cung dưới lòng đất Vịnh Mốc

Công trình được xây dựng thành ba tầng với 13 cửa ra vào, gồm 7 cửa hướng ra biển và 6 cửa thông lên đồi, đồng thời đóng vai trò như các lỗ thông hơi. Mỗi cửa hầm đều được chống sập bằng gỗ và thường xuyên gia cố để tránh sụt lở. Người dân xưa kia ở trong địa đạo hầu như không ra ngoài, chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết và đảm bảo an toàn.
Trong ảnh là một lối vào địa đạo Vịnh Mốc.
Địa đạo được đào ở vùng đất đỏ bazan từ năm 1965 và hoàn thành sau hai năm. Quân và dân ở đây đã đào và vận chuyển hơn 6.000 m3 đất đá. Cứ cách 4 m lại có một hầm nhỏ dạng căn hộ, rộng 0,8 m, sâu 1,8 m, đủ chỗ cho 4 người sinh hoạt. Không khí làm cho đất trong lòng địa đạo ngày càng rắn chắc. Công trình vẫn giữ gần như nguyên vẹn cho đến nay.
Nơi đây được gọi là "làng hầm" vì tái hiện đầy đủ không gian sinh hoạt dưới lòng đất, gồm hội trường, khu ở (ảnh), nhà hộ sinh, giếng nước, trạm phẫu thuật và nhà vệ sinh.
Một trong ba giếng nước từng phục vụ cuộc sống người dân trong lòng địa đạo.
Mỹ trút hơn nửa triệu tấn bom xuống vùng đất này, nhưng người dân vẫn kiên cường bám trụ với tinh thần "Một tấc không đi, một ly không dời. Mỗi làng xã là một pháo đài". Để bảo đảm an toàn và duy trì nòi giống, các gia đình và dòng tộc ở địa đạo Vịnh Mốc phải phân tán sinh sống ở nhiều hầm khác nhau. Trong 2.000 ngày, 17 em bé được sinh ra tại đây.
Tuấn Anh
Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu