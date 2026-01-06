Khám phá đàn tế trời đất - nơi nhà Tây Sơn nhận thiên mệnh

Đài Kính Thiên nằm trên đỉnh Ấn Sơn, thuộc xã Bình Phú (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ). Ấn Sơn là ngọn núi thấp bên hữu ngạn sông Kôn, được bao bọc bởi dãy Hoành Sơn.

Công trình hoàn thành năm 2012, rộng hơn 28 ha, được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2017. Quần thể di tích gồm ba khu vực chính: Đài Kính Thiên, Đền Ấn - Tháp Thông Linh và khu nhà làm việc. Tất cả được sắp xếp cân xứng trên trục thần đạo bắc - nam.

Đàn tế trời đất đặt ở vị trí cao nhất, theo triết lý "tam tài": thiên, địa, nhân.